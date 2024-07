USA: Industrieaufträge gehen überraschend zurück

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Industrie hat im Mai weniger neue Aufträge an Land gezogen. Gegenüber dem Vormonat gingen 0,5 Prozent weniger Bestellungen ein, wie das US-Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten dagegen mit einem Anstieg von im Schnitt 0,2 Prozent gerechnet. Der Orderzuwachs im Vormonat wurde von 0,7 auf 0,4 Prozent revidiert.

Ohne Transportgüter wie Flugzeuge gingen die Aufträge im Mai um 0,7 Prozent zurück. Die Orders für zivile Kapitalgütern ohne Flugzeuge sanken um 0,6 Prozent. Diese Komponenten gilt als Schätzgröße für die Investitionen der Unternehmen./bgf/jsl/he