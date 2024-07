Silberpreis weiter über 30 Dollar – Alle Augen auf die Non-Farm Payrolls

Angesichts wieder an Fahrt aufnehmender Zinssenkungsfantasien könnte der Silberpreis an Attraktivität hinzugewinnen. Insbesondere im Hinblick auf die Veröffentlichung des morgigen US-Arbeitsmarktberichts dürfte die Spannung hochbleiben, auch wenn die Börsenpforten am heutigen Donnerstag feiertagsbedingt geschlossen bleiben. Nicht zuletzt könnte auch die Unsicherheit über den Ausgang der Frankreich-Wahl Anleger zu Engagements bewegen.

Powell nährt Zinssenkungsfantasien – Währungshüter sehen nachlassenden Preisdruck laut Fed-Protokollen

Fed-Chef Jerome Powell hatte am Dienstag gesagt, dass die jüngsten Daten auf eine Verschiebung zu einem disinflationären Trend hindeuten würden. Jedoch benötige es wiederum mehr Vertrauen in die Inflationsaussichten, bevor man die Geldpolitik lockern könne, hieß es.

