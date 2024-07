EQS-News: Deutsche Payment A1M SE verzeichnet erfolgreiche Hauptversammlung und bestätigt positiven Geschäftstrend

EQS-News: Deutsche Payment A1M SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Deutsche Payment A1M SE verzeichnet erfolgreiche Hauptversammlung und bestätigt positiven Geschäftstrend



05.07.2024 / 14:09 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Deutsche Payment A1M SE verzeichnet erfolgreiche Hauptversammlung und bestätigt positiven Geschäftstrend.

Berlin, 05. Juli 2024 - Die gestrige Hauptversammlung der Deutschen Payment A1M SE verlief erfolgreich. Die Anzahl der anwesenden Aktionäre belegt im Vergleich zum Vorjahr ein wachsendes Interesse am Unternehmen. Sämtliche Tagesordnungspunkte wurden einstimmig angenommen.

Der Head of Finance präsentierte die Finanzzahlen für das Jahr 2023 und gab einen kurzen Ausblick auf das laufende Jahr. Nachdem im ersten Quartal 2024 bereits ein positives Ergebnis (EBITDA) verzeichnet werden konnte, wird für das 1. Halbjahr 2024 auch insgesamt ein positives Ergebnis erwartet. So soll sich der klare Aufwärtstrend des Unternehmens bestätigen. Der finanzielle Turnaround stellt sich wie folgt dar:

2022: EBITDA von – 1,31 Mio. Euro

2023: EBITDA um knapp 70% verbessert auf – 401.930 Euro

2024: EBITDA voraussichtlich positiv im 1. Halbjahr gem. vorläufiger Zahlen

Die Aktionäre begrüßten die Bestätigung von Alexander Herbst im Vorstand bis zum Jahresende. Herbst präsentierte die Roadmap „Road2go“ bis zum Jahr 2027 und erläuterte das Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens: „Unser USP besteht darin, Kunden optimierte Zahlungslösungen anzubieten. Das kann in Kostenoptimierung, höherer Conversion oder schnelleren Abwicklungen bestehen. Allerdings wollen wir nicht wie andere Payment-Anbieter Augenwischerei betreiben und eine höhere Conversion durch weniger Fraud-Tools erreichen, denn dann kommt die Quittung hinterher mit einem bösen Erwachen. Es kommt immer darauf an, den optimalen Convenience-Punkt zu treffen, um das Bestmögliche für den Kunden herauszuholen.“ Herbst betonte weiter: „Als nächsten wichtigen Schritt werden wir unseren USP digitalisieren, um eine noch intensivere Kundenbindung zu erreichen. Damit stellen wir sicher, dass wir unseren Kunden auch in Zukunft maßgeschneiderte, sichere und effiziente Zahlungslösungen anbieten können.“

Diese Fortschritte zeugen von der Innovationskraft und dem Engagement des Teams der Deutschen Payment A1M SE. Das Unternehmen positioniert sich damit in der dynamischen Fintech-Branche und will neue Maßstäbe für Kundenorientierung und technologische Exzellenz setzen.

Die positive Stimmung unter den Aktionären spiegelt das wachsende Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit und das Potenzial des Unternehmens wider. Mit einer zukunftsweisenden Strategie und dem klaren Fokus auf Digitalisierung, Kundenbindung und verantwortungsvolle Zahlungslösungen ist die Deutsche Payment A1M SE bestens aufgestellt, um die Chancen des sich rasant entwickelnden Zahlungsverkehrsmarktes optimal zu nutzen.

Kontakt: Deutsche Payment A1M SE – Unternehmenskommunikation

Karl-Liebknecht-Straße 29 A

10178 Berlin

E-Mail: ir@deutsche-payment.com

Über Deutsche Payment

Deutsche Payment A1M SE ist ein Anbieter von Zahlungslösungen und -dienstleistungen in Deutschland. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, die darauf abzielen, den Zahlungsverkehr für Unternehmen jeder Größe zu vereinfachen und zu optimieren. Mit einer Kombination aus innovativen Technologien und erstklassigem Kundenservice unterstützt Deutsche Payment A1M SE seine Kunden dabei, ihren Erfolg im digitalen Zeitalter zu sichern. Mehr Informationen unter: https://deutsche-payment.com/

05.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Payment A1M SE Karl-Liebknecht-Straße 29 A 10178 Berlin Deutschland Telefon: + 49 030 81454860 Fax: + 49 40 6378 5423 E-Mail: info@deutsche-payment.com Internet: www.deutsche-payment.com ISIN: DE000A2P74C5 WKN: A2P74C Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf EQS News ID: 1940747

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1940747 05.07.2024 CET/CEST