Pressestimme: 'Südkurier' zur Wehrpflicht für Frauen

KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zur Wehrpflicht für Frauen:

"Es geht nicht nur um Mathematik. Nicht nur darum, dass die Rekrutierungsbasis wächst. Der eigentliche Grund, weshalb ein Wehrdienst genauso Frauen betreffen muss, liegt in der Gleichberechtigung. Das Militär ist schließlich eine der wenigen Bastionen, in denen für Männer und Frauen hierzulande nicht die gleichen Regeln gelten. Wenn also die Regierung ihre Bürgerinnen und Bürger zu Aussagen über ihre Armee-Tauglichkeit verpflichtet, dann sollte das für alle gelten. Zumal Frauen jahrzehntelang dafür gekämpft haben, überhaupt in die Bundeswehr zu dürfen. Wieso sollte man sie jetzt so behandeln, als wären sie nur im Ausnahmefall dafür geeignet? Wer meint, es scheitere an einer körperlichen Unterlegenheit, steckt argumentativ im Schützengraben fest. Denn moderne Kriegsführung funktioniert heute anders. Sie ist technischer, virtueller geworden. In den wenigsten Bereichen kommt es auf die Muskeln an - in den meisten aufs Gehirn. Und darüber verfügen bekanntlich alle Geschlechter./yyzz/DP/he