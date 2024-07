Gericht stoppt Treuhand-Plan für Signa-Luxussparte

WIEN (dpa-AFX) - Die Luxusimmobilien-Gesellschaft der insolventen Signa-Gruppe kann nach einem Gerichtsurteil vorerst nicht wie vorgesehen von einem Treuhänder abgewickelt werden. Der Plan, das Portfolio der von René Benko aufgebauten Signa Prime Selection AG über mehrere Jahre zu veräußern, sei "unerfüllbar", urteilte das Wiener Oberlandesgericht.

Die Signa Prime habe es nicht geschafft, einen Kredit in dreistelliger Millionenhöhe aufzustellen, um mit diesem Geld Insolvenzen von deutschen Projektgesellschaften zu verhindern oder zu beenden, argumentierte das Gericht. Damit stünden die Erlöse aus Immobilienverkäufen nicht oder nicht schnell genug für die Sanierung der Signa Prime zu Verfügung, hieß es.

Signa-Objekte können dennoch verkauft werden

Wie der Insolvenzverwalter von Signa Prime in Wien mitteilte, besteht nun die Möglichkeit, gegen den Entscheid des Oberlandesgerichts vor dem Obersten Gerichtshof Österreichs Berufung einzulegen. Trotz der jüngsten juristischen Entwicklungen könnten weiterhin Signa-Gebäude verkauft werden, hieß es aus informierten Kreisen.

Die Mehrheit der Signa-Gläubiger hatte dem Treuhand-Konzept zugestimmt, um das Portfolio längerfristig abzustoßen und damit von einer Erholung des Immobilienmarktes zu profitieren. Die Republik Österreich hatte den Plan hingegen angefochten und auf einen rascheren Abverkauf gedrängt.

Bereits im April hatte die thailändische Central Group die Übernahme der Luxuskaufhaus-Immobilie KaDeWe in Berlin bekanntgegeben. Auch der Geschäftsbetrieb der Kaufhäuser KaDeWe, Oberpollinger (München) und Alsterhaus (Hamburg) geht an die thailändische Gruppe. Aus dem Portfolio der Signa Prime steht unter anderem noch das Elbtower-Projekt in Hamburg zum Verkauf, das 245 Meter hoch gebaut werden soll.

Der österreichische Unternehmer Benko und seine Signa-Gruppe hatten in der Niedrigzinsphase in namhafte Immobilien- und Handelsprojekte investiert. Steigende Zinsen, wachsende Baukosten und höhere Energiepreise brachten sein Firmenkonstrukt zu Fall./al/DP/men