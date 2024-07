GNW-Adhoc: Aptean Food & Beverage ERP stärkt die Frischebranche

^ALPHARETTA, Ga., July 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- In der Lebensmittel- und

Getränkeindustrie stehen Frischwarenunternehmen vor besonderen Herausforderungen. Von der Steuerung von Preisschwankungen bis hin zur Qualitätssicherung von verderblichen Waren wird eine spezialisierte, technologische Lösung benötigt. Aptean, der weltweit führende Anbieter von maßgeschneiderten Enterprise Resource Planning (ERP)-Lösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, adressiert diese Anforderungen mit seiner hochmodernen, cloud-nativen Lösung Aptean Food & Beverage ERP. Aptean Food & Beverage ERP, wurde für Unternehmen jeder Größe entwickelt und nutzt die Cloud-native Plattform Microsoft Dynamics 365 Business Central Online. Mit branchenspezifischen Funktionalitäten wie z. B. Erzeugerabrechnungen, Ernteplanung und Grad-Out/Pack-Out-Preisgestaltung bietet Aptean eine robuste Lösung, die auf jahrzehntelanger Branchenerfahrung beruht. Damit bietet die Plattform ein durchgängiges und überlegenes Cloud-Erlebnis, mit dem sich Aptean von seinen Mitbewerbern abhebt. "Die Frischwarenbranche arbeitet mit geringen Margen und ist mit unvorhersehbaren Bedingungen konfrontiert", sagt Bruno Johansson, SVP of Product bei Aptean. "Unser Cloud-basiertes Aptean Food & Beverage ERP wurde entwickelt, um diese Herausforderungen zu meistern. Unsere Lösung verfügt über fortschrittliche Funktionen für den Umgang mit variablen Bedingungen, volatilen Preisen und steigenden Kosten. Sie ermöglicht es Unternehmen der Frischebranche, ihre Abläufe zu rationalisieren, die Effizienz zu steigern und datengestützte strategische Entscheidungen zu treffen, um die Rentabilität zu maximieren." Fresh Add-On Bundle: Maßgeschneiderte Lösung für die Frischebranche Aptean Food & Beverage ERP bietet eine umfassende Suite von speziell entwickelten Funktionen, darunter: * Erweiterte Chargenattribute: Zugeschnitten auf die Frischebranche, unterstützt diese Funktion im Bereich der Chargenmerkmalsverwaltung mit individuellen Daten, einfachem Filtern und Abrufen von Informationen sowie detaillierten Berichten und Auswertungen. * Ernteplanung: Ermöglicht die Prognose von Erzeugerware auf Saison-, Wochen- und Tagesbasis. Die Vereinnahmung von großen Rohwarenlieferungen wird mit der Waagenanbindung unterstützt. * Handelsplattform: Bietet Einblicke in die Bestandsverfügbarkeit und Verfügbarkeitsplanung mit detailliertem Überblick über verfügbare Chargen, auf die von verschiedenen Business Central-Dokumenten aus zugegriffen werden können. * Brückenwaage: Erleichtert die effiziente Erfassung und Organisation von Wiegedaten mit automatischer Anlieferregistrierung und umfassender Verwaltung von Gewichten auf Bestellungen und Wareneingängen. * Produktionskostenzuteilung: Optimiert die Kostenzuordnung in der Produktion und ermöglicht es Unternehmen, den Einkaufswert und die Kosten im Zusammenhang mit Sortier- oder Klassifizierungsaufgaben zu verteilen. * Erzeugerabrechnung: Ermöglicht die Abrechnung an die Erzeuger / Lieferanten auf Basis des Sortier- /Packergebnisses für Rohware. Alternativ kann eine Partieabrechnung oder einer Poolabrechnung erfasst werden. Die flexible Zuordnung von Bestellungen sowie die Anwendung von Kommissionssätzen unter Berücksichtigung von Reklamationen und Vorauszahlungen, ermöglicht eine einfache Rechnungserstellung. KI-gestützte Innovationen und Partnerschaft über Software hinaus Aptean nutzt KI, um Berichterstattungen zu verbessern, datengesteuerte Entscheidungsfindung zu erleichtern und Abstimmungsprozesse zu unterstützen. Durch die Integration von KI-gesteuerter Effizienz und spezialisierten Branchenfunktionalitäten können Frischwarenbetriebe Muster besser analysieren, Ressourcen optimieren und Datengenauigkeit sicherstellen, so dass sie den täglichen betrieblichen Herausforderungen immer einen Schritt voraus sind. In einer komplexen Branche setzt Aptean Food & Beverage ERP einen neuen Qualitätsmaßstab und bietet die Werkzeuge und Erkenntnisse, die Unternehmen der Frischebranche brauchen, um erfolgreich zu sein. Über Aptean Aptean ist einer der weltweit führenden Anbieter von speziell entwickelter, branchenspezifischer Software, die Herstellern und Händlern hilft, ihre Geschäfte effektiv zu führen und auszubauen. Dank der raschen Bereitstellung unterstützen die Lösungen, Dienstleistungen und das unvergleichliche Fachwissen von Aptean, Unternehmen jeder Größe dabei, Ready for What's Next, Now® zu sein. Aptean hat seinen Hauptsitz in Alpharetta, Georgia, und verfügt über Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Wenn Sie mehr über Aptean und die von uns bedienten Märkte erfahren möchten, besuchen Sie www.aptean.com (http://www.aptean.com). Aptean und Ready for What's Next, Now® sind eingetragene Warenzeichen von Aptean, Inc. Alle anderen Firmen- und Produktnamen können Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen sein, mit denen sie verbunden sind. Für Presseanfragen kontaktieren Sie bitte: MediaRelations@Aptean.com °