Kühnert über Frankreich-Wahl: 'Stein vom Herzen gefallen'

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert ist über den Erfolg des Linksbündnisses bei der Parlamentswahl in Frankreich erleichtert. "Vielen ist ein Stein vom Herzen gefallen - mir auch", sagte er im ZDF-"Morgenmagazin". In dem Ergebnis der Parlamentswahl sehe er zwei Botschaften: "Die Mehrheit der Französinnen und Franzosen will nicht rechtsradikal regiert werden. Aber die Mehrheit der Französinnen und Franzosen fand auch, dass die letzten Jahre unter Macron keine Chance für soziale Gerechtigkeit gewesen sind."

Präsident Emmanuel Macron habe oft nicht auf Kräfte, wie die Gewerkschaften, gehört und dafür nun "eine Quittung bekommen". "Es wird jetzt die Aufgabe der demokratischen Kräfte sein, etwas Gemeinsames auf die Beine zu stellen, was gerechter ist", sagte Kühnert.

Das Linksbündnis Nouveau Front Populaire aus Linken, Kommunisten, Sozialisten und Grünen wird Hochrechnungen zufolge stärkste Kraft in der neu gewählten Nationalversammlung. Das rechtsnationale Rassemblement National schnitt hingegen deutlich schlechter ab als zuvor angenommen und dürfte nur auf dem dritten Platz landen./rgr/DP/zb