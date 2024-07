Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zum EM-Aus Deutschlands

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zum EM-Aus Deutschlands:

"Eine Fußball-Nation am Boden, in Selbstzweifeln gefangen und qualitativ nicht mehr auf Topniveau - das war Deutschland vor der WM 2006, genauso wie noch vor der EM 2024. Beide Turniere drehten die Stimmung im Land und brachten Deutschland zurück ins Favoritenfeld bei den großen Meisterschaften. Es gibt wieder junge Gesichter wie Florian Wirtz und Jamal Musiala in dieser Elf, die Menschen mitreißen und dazu noch auf sportlichem Top-Level sind. Nun hat es - übrigens sehr ähnlich wie 2006 gegen Italien - auf die knappste Art und Weise nicht gereicht, um Spanien, die wohl beste Mannschaft im Turnier, zu schlagen und ins Halbfinale zu springen. Das ist schade - aber es kann nur der Anfang sein für eine Entwicklung in den nächsten Jahren."/yyzz/DP/he