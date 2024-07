Scholz erleichtert über Wahlausgang in Frankreich

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist nach eigenen Worten gemeinsam mit seiner gesamten Bundesregierung "erleichtert" über den Ausgang der Parlamentswahl in Frankreich. Es wäre eine große Herausforderung gewesen, wenn der französische Präsident Emmanuel Macron sich auf eine Zusammenarbeit mit einer rechtspopulistischen Partei hätte einlassen müssen, sagte Scholz am Rande eines Besuchs beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) in Nürnberg. "Das ist jetzt abgewandt."

Er hoffe, dass es Macron und den gewählten Abgeordneten gelinge, eine stabile Regierung zu bilden. "Ich jedenfalls freue mich auch im Hinblick auf die so wichtige deutsch-französische Freundschaft, ganz persönlich darf ich sagen, ich freue mich auch im Hinblick auf das gute persönliche Verhältnis, das ich mit dem französischen Präsidenten habe", betonte Scholz.

"Deutschland hat wie kein anderes Land Interesse an dem Erfolg der Europäischen Union." Es gehe um das Miteinander unter den 27 Mitgliedsländern, aber auch um Weiterentwicklung und die Aufnahme neuer Länder. "Das geht nur zusammen mit Frankreich", sagte Scholz. "Und deswegen ist das Ergebnis die Grundlage dafür, dass wir dieser Aufgabe auch künftig nachgehen können."/dm/DP/mis