Sturm 'Beryl' wird vor Texas wieder stärker

CORPUS CHRISTI (dpa-AFX) - Kurz vor seiner Ankunft an der US-Golfküste ist der tropische Wirbelsturm "Beryl" fast wieder bei Hurrikan-Stärke. Er gewann über dem Meer an Kraft und wies nach Angaben des US-Hurrikanzentrums NHC vom Abend (Ortszeit) eine anhaltende Windgeschwindigkeit von bis zu 110 Kilometern pro Stunde auf - von einem Hurrikan spricht man ab 119 km/h. Wenn er die Küste des US-Bundesstaates Texas erreiche, werde "Beryl" voraussichtlich wieder ein Hurrikan sein, hieß es.

Das Sturmzentrum ist inzwischen weniger als 150 Kilometer von der Küste entfernt und soll in der Nacht (Ortszeit) zwischen den Städten Corpus Christi und Galveston auf Land treffen. Die Ausläufer machen sich bereits mit starkem Regen, heftigem Wind und stürmischer See bemerkbar, wie örtliche Medien aus Texas berichteten. In Teilen des Bundesstaates werden laut NHC Sturzfluten und Überschwemmungen erwartet, auch Tornados seien möglich. Im Nordosten Mexikos ist mit starkem Regen und Wind zu rechnen./DP/zb