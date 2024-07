Euro vor Powell-Auftritt stabil

Der Euro hat sich am Dienstag vor einem mit Spannung erwarteten Auftritt von Fed-Chef Jerome Powell zunächst kaum bewegt. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0825 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag geringfügig höher auf 1,0835 Dollar festgesetzt.

US-Notenbankchef Powell absolviert am Nachmittag seine halbjährliche Anhörung vor dem Senat. Am Mittwoch folgt die Anhörung vor dem Repräsentantenhaus. Im Mittelpunkt steht jeweils die Frage, wann die Federal Reserve ihre straffe Geldpolitik lockern wird. Bisher zögern die Währungshüter mit Verweis auf die hartnäckige Inflation. Regelmäßig betont Powell, dass mit Blick auf die Inflationsentwicklung mehr Zuversicht vonnöten sei und der geldpolitische Kurs von der Datenlage abhänge.

Neben dem Auftritt Powells halten sich die absehbaren Impulse in engen Grenzen. Es stehen so gut wie keine nennenswerten Konjunkturdaten auf dem Programm, die am Devisenmarkt bewegen könnten.