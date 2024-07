GoldenPeaks Capital sichert sich mit der Faerch Group einen der größten PPA-Deals in Ungarn

GoldenPeaks Capital Holding Ltd. / Schlagwort(e): Vertrag

Budapest, 9. Juli 2024 – GoldenPeaks Capital („GPC“), einer der am schnellsten wachsenden unabhängigen Produzenten grüner Energie in Europa, hat sich erfolgreich einen der größten PPA-Verträge gesichert, der jemals in Ungarn unterzeichnet wurden. Der Vertrag wurde mit der Faerch Group, einem führenden Anbieter von kreislauforientierten Mehrzweck-Lebensmittelverpackungen, unterzeichnet und von LevelTen Energy und Reel unterstützt.

Adriano Agosti, Vorsitzender und Gründer von GoldenPeaks Capital, sagte: „Dieser Schritt markiert einen Meilenstein in unserer Führungsrolle beim Aufbau und der Stärkung erneuerbarer Energien in Osteuropa. Nach zahlreichen erfolgreich umgesetzten Projekten in Osteuropa ist dies nicht nur das größte für GoldenPeaks in Ungarn, sondern auch eines der größten in der Geschichte des Landes.“

Das 12-jährige physische Pay-as-Produced-PPA hat eine erwartete Produktion von 15 GWh/Jahr, was sich über die Laufzeit der Vereinbarung auf rund 180 GWh Ökostrom beläuft.

Als Beispiel für die Effektivität summieren sich die 15 GWh/Jahr auf rund 3.900 Tonnen CO2, die durch das PPA jährlich eingespart werden, was einem Ausgleich der jährlichen CO2-Emissionen des Haushaltsstromverbrauchs von rund 10.000 EU-Bürgern entspricht.

Die Faerch-Gruppe ist ein führender Anbieter von kreislauforientierten Mehrzweck-Lebensmittelverpackungen mit integrierter Recyclingfähigkeit. Der Deal wurde für ein physisches PPA abgeschlossen, das von LevelTen Energy, dem Betreiber des weltweit größten PPA-Marktplatzes, und Reel, einem Stromlieferanten der nächsten Generation, unterstützt wird.

Tom Sand-Kristensen, Group CFO der Faerch Group, erklärte: „Die Faerch Group ist stolz darauf, bei diesem Deal mit GoldenPeaks Capital, LevelTen Energy und Reel zusammenzuarbeiten, da dieses 12-jährige gesleevte Solar-PPA mit 15 GWh/Jahr eine zuverlässige und kostengünstige Bereitstellung bietet, erneuerbare Energie direkt an Faerch-Standorte in Ungarn zu liefern und es ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in unserer Strategie für erneuerbare Energien, die darauf abzielt, alle unsere Standorte über PPAs mit zusätzlicher erneuerbarer Energie zu versorgen.“

Anders Engtoft Meldgaard, CCO und Mitbegründer von Reel, sagte: „Wir sind stolz darauf, Faerch beim Abschluss dieses ersten PPA dieser Art in Ungarn unterstützt zu haben.“ Dieser Deal passt perfekt zu Reels Mission, eine neue Möglichkeit für Unternehmen zu schaffen, Strom zu kaufen, der den Übergang zu erneuerbaren Energien beschleunigt.“

Flemming Sørensen, Vizepräsident für Europa bei LevelTen Energy, sagte: „LevelTen Energy ist stolz darauf, unser Fachwissen in diesen bahnbrechenden Deal einzubringen, und wir freuen uns, dass der Energy Marketplace von LevelTen diese branchenführenden Unternehmen verbinden und ihnen die Unterzeichnung eines PPA ermöglichen konnte.“ ein wachsender Markt und ein sehr wettbewerbsintensives Umfeld. Wir freuen uns darauf, die Weiterentwicklung gemeinsam mit unseren Freunden Faerch Group, GoldenPeaks und Reel weiterhin zu unterstützen.“

In den letzten Monaten hat GoldenPeaks Capital erfolgreich mehrere Stromabnahmeverträge (Power Purchase Agreements, PPAs) mit großen Unternehmen in Osteuropa wie Google, Reckitt und Mondelēz International und vielen anderen abgeschlossen und diesen Unternehmen dabei geholfen, ihre CO2-Reduktionsziele zu erreichen.

GoldenPeaks Capital engagiert sich noch stärker dafür, auch die Dekarbonisierungsbemühungen ungarischer Unternehmen zu unterstützen, ihnen beim Übergang zu grünen Energiequellen zu helfen und einen wesentlichen Beitrag zu ihren Nachhaltigkeitszielen zu leisten. Das Unternehmen hat ehrgeizige Pläne, im Land zu expandieren und wettbewerbsfähige, flexible, effiziente und kundenorientierte Lösungen auf den Markt zu bringen.

GoldenPeaks Capital wurde kürzlich für sein grünes Engagement ausgezeichnet und erhielt von Moody's die höchste Nachhaltigkeitsqualitätsbewertung (SQS1) für sein Green-Bond-Rahmenwerk.

Über LevelTen Energy

LevelTen Energy liefert die Marktplätze, Software, automatisierten Analysen und das Fachwissen, die zur Beschleunigung von Transaktionen im Bereich saubere Energie erforderlich sind. Die LevelTen-Plattform ist der weltweit größte Online-Hub für Käufer, Verkäufer, Berater, Anlageneigentümer und Finanziers erneuerbarer Energien. Die Plattform umfasst den LevelTen Energy Marketplace, der Zugang zu Tausenden von Preisangeboten für Stromabnahmeverträge in 28 Ländern in Nordamerika und Europa bietet. Dazu gehört auch der LevelTen Asset Marketplace, der über 850 Entwickler und Eigentümer von Projekten im Bereich erneuerbare Energien zusammenbringt und die Online-Tools und Fachkenntnisse bereitstellt, die sie zum Kauf, Verkauf und zur Finanzierung von Vermögenswerten in Nordamerika und Europa benötigen. Gemeinsam teilen LevelTen und seine Partner #OneGoal, um die Energiewende zu beschleunigen. Besuchen Sie LevelTenEnergy.com, um mehr zu erfahren.

Über GoldenPeaks Capital

GoldenPeaks Capital ist ein auf den Bau und Betrieb von Solaranlagen spezialisiertes Unternehmen und einer der größten Photovoltaikanlagenbesitzer in Polen und Ungarn. GoldenPeaks Capital wird das Tempo bei der Gestaltung der Branche der erneuerbaren Energien in Osteuropa weiter erhöhen, indem es die nahtlose Integration aller GPC-Bereiche anwendet, wie z. B. Projektentwicklung und -technik, Finanzierung und Strukturierung, Lieferkettenmanagement, Bau und Inbetriebnahme, Anlagenbetrieb, und unter anderem im kommerziellen und Energievertrieb, was eine unschätzbare Abstimmung von Methoden, Ethik und Zielen gewährleistet. Das Unternehmen ist ein führender Eigentümer von Photovoltaikkapazitäten in Mittel- und Osteuropa und hat kürzlich mit großen Solarprojekten in der Entwicklung nach Ungarn expandiert.

www.goldenpeakscapital.com

Medienanfragen:

GoldenPeaks Capital

Siro Barino

E-Mail: media@goldenpeakscapital.com

Disclaimer Golden Peaks Capital:

This press release was produced by and the opinions expressed are those of GoldenPeaks Capital as of the date of writing and are subject to change. It has been prepared solely for information purposes. Any reference to past performance is not necessarily a guide to the future. To the extent there are any forward-looking statements, these statements are based on the company’s current expectations and projections regarding its business, operations and other factors relating thereto. Actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of a number of factors. The information and analysis contained in this publication have been compiled or arrived at from sources believed to be reliable but GoldenPeaks Capital does not make any representation as to their accuracy or completeness and does not accept liability for any loss arising from the use hereof.looking statements as a result of a number of factors. The information and analysis contained in this publication have been compiled or arrived at from sources believed to be reliable but GoldenPeaks Capital does not make any representation as to their accuracy or completeness and does not accept liability for any loss arising from the use hereof.

