Nato-Gipfel in Washington beginnt

WASHINGTON (dpa-AFX) - Mit Feierlichkeiten zum 75. Jubiläum der Nato beginnt an diesem Dienstag ein dreitägiger Gipfel des Verteidigungsbündnisses in Washington. Bei dem Spitzentreffen in der US-Hauptstadt wollen die Staats- und Regierungschefs der 32 Mitgliedsstaaten über den Ausbau der Abschreckung und Verteidigung sowie weitere Unterstützung für die Ukraine beraten. Zudem soll es Gespräche über den weiteren Umgang mit China und eine verstärkte Zusammenarbeit der Nato mit Partnern im Indopazifik-Raum geben.

Zu dem Treffen werden neben Bundeskanzler Olaf Scholz und den anderen Staats- und Regierungschefs auch zahlreiche Gäste erwartet. Dabei ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Auch Vertreter der Europäischen Union, Australiens, Japans, Südkoreas und Neuseelands nehmen teil.

Gastgeber ist US-Präsident Joe Biden, der sich mitten in der heißen Phase des Wahlkampfes befindet. Im November findet die Präsidentenwahl statt. Der 81-Jährige will für die Demokraten wieder ins Weiße Haus einziehen und kämpft derzeit, um seine Präsidentschaftskandidatur zu retten. Nach einem verpatzten TV-Duell gegen seinen Kontrahenten Donald Trump und wegen seines hohen Alters stellen viele - auch in der eigenen Partei - seine Eignung infrage./trö/DP/men