Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Wahl in Frankreich

"In welche Richtung will und kann der Präsident künftig gehen? Mindestens ein Jahr lang verbietet ihm die Verfassung eine neuerliche Auflösung der Nationalversammlung. Künftig muss Emmanuel Macron mühsam Kompromisse schmieden und endlich lernen, auf politische Kontrahenten zuzugehen. Das war bislang nicht die Stärke dieses Staatschefs, der stets von oben herab und allein entschied und sich nun mit seiner überhasteten Entscheidung selbst ausbremste. In jeder Krise hat Macron in den vergangenen Jahren versprochen, er werde sich nun selbst "neu erfinden". Nun wird er endgültig dazu gezwungen."