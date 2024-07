Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Orban

STUTTGART (dpa-AFX) - Die "Stuttgarter Zeitung" zu Orban:

"Wer in der Politik mehr erreichen will als ein kurzes Blitzlichtgewitter, der muss vorbereiten, planen, Strippen ziehen. Das gilt ganz besonders in so komplizierten Zusammenschlüssen wie der EU. Sonst besteht die Gefahr, genau denen in die Hände zu spielen, denen man Haltung gegenüber zeigen sollte. Viktor Orban sollte das wissen. Er provoziert trotzdem. Und er freut sich auf Trump. Das sagt eigentlich schon alles."/yyzz/DP/men