Aktien New York Schluss: Anleger meiden Tech- und schwenken auf Nebenwerte um

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf bald sinkende Leitzinsen in den USA hat am Donnerstag am US-Aktienmarkt einen Favoritenwechsel ausgelöst. Technologiewerte, die im frühen Handel noch auf Rekordniveau notiert hatten, gerieten deutlich unter Druck, während Nebenwerte in der Gunst der Investoren spürbar stiegen. Auslöser dafür waren Inflationsdaten, die etwas besser als von Analysten erwartet ausgefallen waren. In den USA hatte sich der Preisauftrieb im Juni stärker abgeschwächt als gedacht. Nun wird an den Finanzmärkten verstärkt damit gerechnet, dass die Notenbank im weiteren Jahresverlauf ihre Leitzinsen senkt.

Die Aussicht auf bald sinkende Finanzierungskosten ließ Nebenwerte in die Höhe schnellen. Denn kleinere und mittelgroße Unternehmen würden in einem noch größeren Maße als die Tech-Giganten von günstigeren Firmenkrediten profitieren. Damit zog der Russel 2000 als weltweit am meisten beachteter Nebenwerteindex um 3,6 Prozent an. Es war das größte Tagesgewinn seit November letzten Jahres.

Im Gegenzug nahm der Appetit der Anleger auf Technologiewerte spürbar ab, und es kam nach einer monatelangen Rekordjagd zu massiven Gewinnmitnahmen im Sektor. So knickte der Nasdaq 100 um 2,24 Prozent auf 20.211,36 Punkte ein, was ihn gleichwohl lediglich auf das Niveau von Freitag zurückwarf. Der Nasdaq Composite verlor 1,95 Prozent auf 18.283,41 Punkte. Er hatte sich im frühen Handel ebenso wie der breit aufgestellte S&P 500 noch zu einem Höchststand aufgerafft.

Der S&P 500 fiel um 0,88 Prozent auf 5.584,54 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial hingegen stieg um 0,08 Prozent auf 39.753,75 Punkte./la/he