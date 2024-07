ARD-Programmausfälle wegen Mitarbeiter-Warnstreiks

KÖLN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die laufenden Tarifverhandlungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk machen sich erneut im ARD-Programm bemerkbar. Warnstreiks führten zu Ausfällen in mehreren Häusern. Vom Westdeutschen Rundfunk (WDR) heißt es, dass am Donnerstag etwa die regionalisierten Nachrichten in den Radioprogrammen WDR 2 und WDR 4 sowie das Nachrichtenmagazin "Der Tag um 12" ausfielen. Hörer bekamen Ersatzprogramm. Auch die TV-Sendung "Hier und heute" im WDR Fernsehen fiel aus. Es gab am Nachmittag nach Senderangaben Wiederholungen zu sehen. Nicht nur der WDR als größte ARD-Anstalt ist betroffen. Auch beim Bayerischen Rundfunk (BR) gab es Programmauswirkungen. Hintergrund sind Tarifverhandlungen. Gewerkschafter hatten auch für Freitag Protest angekündigt./rin/DP/men