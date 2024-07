Kursaal Bern AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

KURSAAL BERN AG ERHÖHT IHRE BETEILIGUNG AM GRAND CASINO KURSAAL BERN



11.07.2024 / 17:35 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die Kursaal Bern AG hat von der Casinos Austria (Swiss) AG ihren Minderheitsanteil von 13.5% am Grand Casino Kursaal Bern erworben und kann damit die Ertragsperspektive steigern. Damit erhöht die Kursaal Bern AG den Anteil an der Grand Casino Kursaal Bern AG auf 68.5 %, die verbleibenden 31.5 % hält nach wie vor die Swiss Casinos Holding AG.

«Wir sind überzeugt, langfristig im Casino-Geschäft erfolgreich zu sein, sowohl terrestrisch als auch mit unserem Onlinecasino 7melons.ch und damit einen wichtigen Beitrag an die Profitabilität der Kursaal Bern Gruppe leisten zu können. Dieser Aktienkauf ist ein Zeichen für unsere Strategie. Dass uns dies gelungen ist, freut uns sehr», sagt Ueli Winzenried, Verwaltungsratspräsident der Grand Casino Kursaal Bern AG. Die beiden Parteien haben über den Wert der Transaktion Stillschweigen vereinbart.

Casino ist eines der drei Geschäftsfelder der Kursaal Bern Gruppe. Sie stärkt mit dieser Transaktion ihre Position als führendes Schweizer Kongress-, Hotel- & Gastronomie sowie Casinounternehmen. Zur Kursaal Bern Gruppe gehören neben dem Grand Casino Kursaal Bern mit seinem Onlinecasino 7melons.ch auch das Casino Neuchâtel.

Kontakt Lorenz Perren CFO Kursaal Bern AG Kornhausstrasse 3 CH-3000 Bern 22 T+41 31 339 52 03 kursaal-bern.ch investoren@kursaal-bern.ch

ÜBER DEN KURSAAL BERN

Die Kursaal Bern Gruppe ist ein Traditionsunternehmen mit den drei Geschäftsfeldern Kongresszentrum, Hotel & Gastronomie sowie Casino. Ihr vielseitiges All-in-one-Angebot besteht aus professionellen Kongressdienstleistungen mit modernster Digitaltechnik und 28 Räumen für Präsenzanlässe bis 1'500 Personen. Weiter verfügt die Gruppe über das in die internationale Accor-Gruppe eingebundene Swissôtel Kursaal Bern (4-Sterne-Superior), eine attraktive Gastronomie sowie das Grand Casino Kursaal Bern mit seinem Onlinecasino 7melons.ch und das Casino Neuchâtel. Die Kursaal Bern AG ist Gründungsmitglied der Klimaplattform der Stadt Bern, hat bei Swisstainable das Level II (engaged) erreicht und arbeitet mit myclimate «Cause We Care», United against Waste und Planet21 von Accor (Gold-Status).

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Kursaal Bern AG Kornhausstrasse 3 3013 Bern Schweiz Telefon: +41 31 339 55 00 E-Mail: investoren@kursaal-bern.ch Internet: https.//kursaal-bern.ch ISIN: CH0001613295 Börsen: BX Berne eXchange EQS News ID: 1944689

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1944689 11.07.2024 CET/CEST