USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fallen stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche stärker gefallen als erwartet. Die Zahl der Hilfsanträge sank um 17.000 auf 222.000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 235.000 Anträge gerechnet.

Die wöchentlichen Erstanträge gelten als zeitnaher Indikator für den Arbeitsmarkt. Die Zahl liegt auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau.

Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt spielt für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed eine wichtige Rolle. Schließlich wirkt sich die Lage am Arbeitsmarkt auf die Lohnentwicklung aus. Bis zuletzt hatte die Notenbank noch keine Signale für eine baldige Zinssenkung gegeben./jsl/bgf/mis