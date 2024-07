Aktien Frankfurt Eröffnung: Hoffnung auf Zinssenkung treibt Dax noch etwas an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Freitag den dritten Tag in Folge gestiegen. "Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen in den USA sorgen für ein stabiles Umfeld", schreibt die Landesbank Helaba in einem Marktkommentar. Am Vortag hatte eine rückläufige Teuerung in den USA im Juni erneut die Erwartung baldiger Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed befeuert.

Der Leitindex Dax stieg im frühen Xetra-Handel am Freitag um 0,2 Prozent auf 18.568 Zähler. Damit winkt nun ein Hoch seit Anfang Juni. Auf Wochensicht steuert der Dax auf ein Plus von einem halben Prozent zu. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel gewann am Morgen 0,2 Prozent auf 25.790 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 tendierte ebenfalls gut behauptet./bek/jha/