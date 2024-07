Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zur Nato-Aufrüstung

MAINZ (dpa-AFX) - Die "Allgemeine Zeitung" zur Nato-Aufrüstung:

"Es gab einmal eine europäische Friedensordnung. Sie war eine Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg. Ihr wichtigstes Element neben der Integration der Staaten in die EU: der Grundsatz, dass keine Grenzen mit Gewalt verändert werden. Diese Friedensordnung gibt es nicht mehr - und warum? Weil Russland am 24. Februar 2022 die Ukraine überfallen hat, um Grenzen mit brachialer militärischer Gewalt zu verschieben. Deshalb ist es nichts als Hohn, wenn aus Moskau Kritik an der Aufrüstung der Nato in Europa laut. Es sind die Waffen, die Putin gerufen hat! (.) Nun ist die Angst zurück. Und mit ihr kommen die Raketen aus Washington. Es gibt gar keine andere Möglichkeit, als in diesen Zeiten auf Abschreckung zu setzen."/yyzz/DP/men