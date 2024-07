Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Beginn der Feriensaison

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Die "Rheinpfalz" zum Beginn der Feriensaison:

"Zum Schnäppchenpreis mehrmals im Jahr nach Spanien, in die Türkei oder sonst wohin fliegen - muss das wirklich sein? Erholung vom Alltag ist wichtig, kein Zweifel. Und es soll auch niemandem der wohlverdiente Urlaub madig gemacht werden. Die Schlüsselfrage lautet, wie nachhaltig der Urlaub gestaltet wird. Weniger Flüge - das tut auch der Umwelt gut. Vielleicht nur einmal im Jahr weiter weg, dann reicht das Geld in der Regel auch, um auf Qualität zu achten. Nicht in die Bettenburgen der Tourismuszentren reisen - das schont zudem die Nerven. Und vor allem immer daran denken, dass man Gast ist, und sich auch als solcher benehmen. Dann klappt es in der Regel auch mit den Einheimischen."/yyzz/DP/men