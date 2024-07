Berichte: Bei Trump-Attentäter Teile für Bombenbau gefunden

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach dem Attentat auf Ex-Präsident Donald Trump haben Ermittler im Auto des Schützen übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge Teile zum Bau von Bomben gefunden. Unter Berufung auf Ermittlungskreise hieß es, bei dem Mann sei auch Zuhause solches Material gefunden worden. Worum es sich dabei genau handelt, ist noch unklar.

Die "New York Times" sprach von zwei "Sprengsätzen" im Auto des mutmaßlichen Täters und einem dritten Fund am Wohnort. Auch das "Wall Street Journal" sprach von Sprengsätzen. Der Sender CNN schrieb von "explosivem Material", also Sprengstoff, und wieder andere Quellen von Teilen für den Bau von Bomben.

Das FBI hat den Schützen als Thomas Matthew Crooks (20) aus dem Bundesstaat Pennsylvania identifiziert. Den Berichten zufolge nutzte er für den Anschlag auf Trump ein halbautomatisches Gewehr vom Typ AR-15, das sein Vater gekauft hatte. Bislang gibt es keine Informationen zum Motiv.

Der republikanische Präsidentschaftsbewerber Trump wurde bei dem Angriff während einer Wahlkampfveranstaltung am Samstag (Ortszeit) von einer Kugel am rechten Ohr verletzt./jbz/DP/nas