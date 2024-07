Melania Trump nennt Attentäter 'Monster' und ruft zur Versöhnung auf

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach dem Angriff auf ihren Mann bezeichnet die frühere First Lady Melania Trump den Täter als "Monster" und ruft die Amerikaner zur Versöhnung auf. Der Angreifer habe darauf abgezielt, die Menschlichkeit und die Leidenschaft ihres Mannes Donald Trump auszuradieren. "Donald, der großzügige und liebevolle Mann, mit dem ich die besten und die schlimmsten Zeiten erlebt habe", erklärte die frühere First Lady in einem auf der Plattform X veröffentlichten Schreiben. Melania Trump hatte sich zuletzt fast nie öffentlich geäußert und auch keine öffentliche Rolle in Trumps Wahlkampf gespielt.

"Als ich gesehen habe, wie diese gewaltsame Kugel meinen Ehemann, Donald, traf, wurde mir bewusst, dass mein Leben und das Leben (unseres Sohns) Barron kurz vor einer niederschmetternden Veränderung standen", schrieb Melania Trump. Sie dankte den "mutigen" Personenschützern des Secret Service und den Sicherheitskräften, die ihr eigenes Leben riskiert hätten, um ihren Ehemann zu schützen.

Der 78-jährige republikanische Ex-Präsident wurde nach eigenen Angaben am Samstag bei einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat Pennsylvania von einer Kugel am rechten Ohr getroffen. Es gehe ihm aber gut, hieß es.

Melania Trump äußerte sich in ihrem Post nicht zum Gesundheits- oder Gemütszustand ihres Mannes. Sie appellierte stattdessen an die Menschen in den USA, die politische Spaltung zu überwinden. Letztlich gehörten alle Amerikaner Familien an, die leidenschaftlich für ein besseres Leben zusammen kämpften - "jenseits von links und rechts", schrieb sie. Es gehe darum, den Hass und die Anfeindungen zu überwinden, die der Gewalt den Boden bereiteten./jbz/DP/nas