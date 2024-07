dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursverluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Nach dem Chartausbruch im Dax vom Freitag fehlen zu Wochenbeginn Anschlusskäufe. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montagmorgen rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent tiefer auf 18.697 Punkte. Am Freitag war er mit dem starken Start der US-Indizes auf das höchste Niveau seit Anfang Juni geklettert. Dabei knackte er auch den seit dem Rekordhoch Mitte Mai bei 18.892 Punkten gültigen Korrekturtrend. Charttechnisch ist der Weg zu seinem bisherigen Höchststand damit frei. Aus China kamen am Morgen unterdessen eher schwache Wirtschaftsdaten. Die Wirtschaft verliert an Schwung und Einzelhandelsdaten enttäuschten. Derweil legte der Bitcoin nach dem Attentat auf Donald Trump deutlich zu. Die Chancen des Ex-Präsidenten auf einen erneuten Wahlerfolg in den USA sind nach der Tat wohl gestiegen.

USA: - GEWINNE - Anhaltende Zinssenkungshoffnungen nach frischen Konjunkturdaten haben die Wall Street am Freitag abermals in Rekordlaune versetzt. Erstmals seit Mai beteiligte sich auch der Leitindex Dow Jones Industrial wieder an der Jagd nach Höchstständen. Zudem erreichte der breit aufgestellte S&P 500 ein Rekordhoch. Die wichtigsten Technologie-Indizes zogen zwar etwas an, nachdem sie am Vortag noch unter Gewinnmitnahmen gelitten hatten. Für das Erreichen von Höchstmarken aber reichte der Schwung diesmal nicht. Der Dow schloss 0,62 Prozent höher bei 40.000,90 Punkten. Auf Wochensicht bedeutet dies ein Plus von 1,59 Prozent.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien sind uneinheitlich in die Woche gestartet. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der Börsen in Shanghai und Shenzhen legte zuletzt um 0,2 Prozent zu. In Hongkong büßte der Hang-Seng-Index hingegen 1,4 Prozent ein. Chinas Wirtschaft verliert nach jüngsten Daten an Schwung. Die zweitgrößte Volkswirtschaft wuchs im zweiten Quartal um 4,7 Prozent. Das ist weniger als die meisten Analysten erwartet hatten. In Japan ruhte der Handel an den Aktienmärkten am Montag unterdessen wegen eines Feiertages.

DAX 18748,18 1,15% XDAX 18717,68 1,13% EuroSTOXX 50 5043,02 1,34% Stoxx50 4577,60 1,07% DJIA 40000,90 0,62% S&P 500 5615,35 0,55% NASDAQ 100 20331,49 0,59%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 131,48 -0,25%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0893 -0,12% USD/Yen 157,98 0,09% Euro/Yen 172,10 -0,03%

ROHÖL:

Brent 85,17 0,14 USD WTI 82,41 0,20 USD

