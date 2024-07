Hugo Boss senkt Jahresprognose unter Markterwartung - schwaches Quartal

METZINGEN (dpa-AFX) - Der Modehändler Hugo Boss sieht nach einem enttäuschenden zweiten Quartal pessimistischer auf das Gesamtjahr. Beim Umsatz sei 2024 nur noch mit einem Plus von ein bis vier Prozent auf 4,20 bis 4,35 Milliarden Euro zu rechnen, teilte das Unternehmen am späten Montagabend mit. Damit liegt das obere Spannenende unter der Markterwartung von 4,37 Milliarden Euro. Bisher hatte Hugo Boss mit drei bis sechs Prozent Umsatzanstieg gerechnet. Das Unternehmen geht bei der neuen Prognose davon aus, dass sich Währungseffekte leicht negativ auf die Umsatzentwicklung in 2024 auswirken werden./he