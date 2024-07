Ölpreise leicht gefallen

LONDON/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag leicht gefallen. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 84,85 US-Dollar. Das waren 18 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im August fiel um 25 Cent auf 81,96 Dollar.

Die Preisausschläge hielten sich in Grenzen. Das gescheiterte Attentat auf US-Präsident Donald Trump hatte keine nachhaltigen Auswirkungen am Ölmarkt. Enttäuschende Wirtschaftsdaten aus China belasteten die Preise etwas. Die dortige Wirtschaft hat im zweiten Quartal schwächer expandiert als in den beiden Vorquartalen. Zudem blieb das Wachstum hinter den Erwartungen von Ökonomen zurück. Eine schwächere wirtschaftliche Entwicklung dämpft auch die Nachfrage nach Rohöl./jsl/he