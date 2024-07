Trump: Einstellung von Verfahren 'nur erster Schritt'

MIAMI/WASHINGTON (dpa-AFX) - Der frühere US-Präsident Donald Trump wertet die Einstellung des Strafverfahrens in der Affäre um die Mitnahme geheimer Regierungsdokumente als Erfolg. Dies sollte "nur der erste Schritt" sein, schnell gefolgt von der Einstellung aller Verfahren, schrieb der Republikaner auf seiner Online-Plattform Truth Social. Der 78-Jährige bezeichnete diese einmal mehr als "Hexenjagden". Das Justizministerium koordiniere all diese "politischen Angriffe", um sich gegen ihn, Joe Bidens Kontrahenten, zu verschwören, schrieb der republikanische Präsidentschaftsbewerber.

In der Affäre um die Mitnahme geheimer Regierungsdokumente stellte die zuständige Richterin, Aileen Cannon, das Strafverfahren gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump ein. Sie begründete die Entscheidung mit Zweifeln an der rechtmäßigen Ernennung des Sonderermittlers in dem Fall./trö/DP/nas