US-Heimatschutzminister spricht von erhöhter Bedrohungslage

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach dem Attentat auf US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump sieht US-Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas eine verschärfte Bedrohungslage in den USA. "Wir befinden uns in einer erhöhten und sehr dynamischen Bedrohungslage", sagte Mayorkas bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Sein Ministerium, der Secret Service, das FBI und weitere Behörden nähmen dies "sehr ernst" und passten die Sicherheitsmaßnahmen an.

Der Schutz Trumps sei nach dem Attentat bereits erhöht worden. Auch der unabhängige Präsidentschaftsbewerber und Kennedy-Neffe Robert F. Kennedy erhalte nun Personenschutz des Secret Service. Gleiches gelte für den von Trump frisch auserkorenen Vize-Kandidaten J.D. Vance. Sowohl gegen US-Präsident Joe Biden als auch gegen Trump gebe es ständig Drohungen, sagte der Minister./trö/DP/he