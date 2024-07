WOCHENVORSCHAU: Termine bis 29. Juli 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 29. Juli 2024

---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 16. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 00:30 GBR: Rio Tinto, Q2-Umsatz 06:30 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q2-Zahlen 07:30 CHE: Richemont, Q1-Umsatz 08:00 DEU: Destatis: Erbschaft- und Schenkungsteuer, Jahr 2023 11:55 USA: UnitedHealth Group, Q2-Zahlen 12:30 USA: PNC Financial Services, Q2-Zahlen 12:45 USA: Bank of America, Q2-Zahlen 13:30 USA: Morgan Stanley, Q2-Zahlen 13:30 USA: State Street, Q2-Zahlen 14:00 USA: Alcoa, außerordentliche Hauptversammlung 17:45 FRA: Vinci, Q2-Umsatz 19:00 AUT: Telekom Austria, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Bastei Lübbe, Jahrespressekonferenz, Köln TERMINE KONJUNKTUR 06:30 CHN: Dienstleistungsindex 5/24 08:00 DEU: Großhandelspreise 6/4 10:00 ITA: Verbraucherpreise 6/24 (endgültig) 11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 7/24 11:00 EUR: Handelsbilanz 5/24 14:00 POL: Verbraucherpreise 6/24 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 6/24 14:30 USA: Im- und Exportpreise 6/24 16:00 USA: Lagerbestände 5/24 16:00 USA: NAHB-Index 7/24 SONSTIGE TERMINE BEL: Treffen der EU-Finanzminister EUR: Informelles Treffen der EU-Ministerinnen und -minister für Energie - 2. Tag EUR: Treffen der Euro-Gruppe Auf der Tagesordnung des Treffens der Finanzminister der Euro-Länder stehen Beratungen zum finanzpolitischen Kurs im gemeinsamen Währungsraum. + 19.00 Pk CHN: Drittes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas wird fortgesetzt, Peking ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 17. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 00:30 AUS: BHP Group, Q4 Production Report 07:00 NLD: ASML Holding, Halbjahreszahlen 07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Q2-Zahlen 07:00 SWE: Investor, Q2-Zahlen 07:00 SWE: Tele2 AB, Q2-Zahlen 11:00 LUX: Adler Group, außerordentliche Hauptversammlung 12:45 USA: First Horizon, Q2-Zahlen 12:45 USA: Johnson & Johnson, Q2-Zahlen 13:30 USA: Ally Financial, Q2-Zahlen 22:10 USA: Alcoa, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: U.S. Bancorp, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Überschuldung privater Haushalte, Jahr 2023 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand), 5/24 08:00 GBR: Verbraucherpreise 6/24 08:00 GBR: Erzeugerpreise 6/24 09:00 AUS: Verbraucherpreise 6/24 (endgültig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 6/24 (endgültig) 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 6/24 15:15 USA: Industrieproduktion 6/24 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 6/24 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Fed Beige Book SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Jahres-Pk Forum Fairer Handel zu Umsatz- und Absatzentwicklungen von fair gehandelten Produkten in Deutschland, Berlin 14:15 DEU: Pk zum Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2025 und Finanzplan bis 2028 u.a. mit Bundesfinanzminister Christian Lindner DEU: Jahreskonferenz Netzwerk für Steuerforschung (NeST) + 15.30 Rede Bundesfinanzminister Christian Lindner Jahreskonferenz Netzwerk für Steuerforschung (NeST) CHN: Drittes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas wird fortgesetzt, Peking ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 18. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Bossard, Halbjahreszahlen 06:30 CHE: Rieter, Halbjahreszahlen 06:30 CHE: VAT, Halbjahreszahlen 06:45 CHE: ABB, Q2-Zahlen 07:00 CHE: Novartis, Halbjahreszahlen 07:00 FIN: Nokia, Q2-Zahlen 07:00 SWE: Husqvarna, Q2-Zahlen 07:00 SWE: Volvo Cars, Q2-Zahlen 07:20 SWE: Volvo AB, Q2-Zahlen 08:00 GBR: 3i Group, Q2-Umsatz 08:00 GBR: Anglo American, Q2-Umsatz 13:00 USA: Abbott Laboratories, Q2-Zahlen 16:30 USA: United Airlines, Q2-Zahlen 22:00 USA: Netflix, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE AUT: Bawag Group, Q2-Zahlen CHE: Georg Fischer, Halbjahreszahlen NOR: Telenor, Q2-Zahlen NOR: Schibsted, Q2-Zahlen SWE: Telia Company AB, Q2-Zahlen SWE: SKF, Q2-Zahlen USA: KeyCorp, Q2-Zahlen USA: Blackstone, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Handelsbilanz 6/24 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 6/24 08:00 DEU: Außenhandel (Detailergebnisse), 5/24 08:00 DEU: Baugenehmigungen, 5/24 08:00 EUR: Acea Kfz-Erstzulassungen 6/24 08:00 GBR: Arbeitslosenquote 5/24 08:00 CHE: Im- und Exporte 6/24 10:00 POL: Industrieproduktion 6/24 10:00 POL: Erzeugerpreise 6/24 14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 Uhr Pk) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Philadelphia Fed Outlook 7/24 16:00 USA: Frühindikator 6/24 SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Bayerischer Verfassungsgerichtshof verkündet Entscheidung über AfD-Klage gegen die Haushaltsaufstellung 2022, München 11:00 DEU: Online-Pk Bundesverband WindEnergie zu Status des Windenergieausbaus im Land - 1. Halbjahr 2024 u.a. mit Bärbel Heidebroek, Präsidentin, Bundesverband WindEnergie BWE, Berlin CHN: Drittes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas endet, Peking GBR: Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft, Woodstock ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 19. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Schindler, Q2-Zahlen 07:00 CHE: Mikron, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Sartorius, Halbjahreszahlen (9.00 h Online-Pk) 07:00 FRA: Sartorius Stedim Biotech, Q2-Zahlen 07:30 DNK: Danske Bank, Q2-Zahlen 07:30 SWE: Skanska, Q2-Zahlen 07:30 SWE: Saab, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Burberry, Q1-Umsatz 08:00 NOR: Yara, Q2-Zahlen 08:00 SWE: Electrolux, Q2-Zahlen 08:00 SWE: Vattenfall, Halbjahreszahlen 12:00 SWE: Autoliv, Q2-Zahlen 13:00 USA: Schlumberger, Q2-Zahlen 13:00 USA: American Express, Q2-Zahlen 13:00 USA: Travelers Cos, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Halliburton, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 7/24 01:30 JPN: Verbraucherpreise 6/24 08:00 DEU: Erzeugerpreise gewerblicher Produkte 6/24 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 6/24 08:00 DEU: Erzgeugerpreise 6/24 10:00 EUR: EZB Leistungsblanz 5/24 10:00 ESP: Handelsbilanz 5/24 SONSTIGE TERMINE 13:00 DEU: Eröffnung KI-Innovations- und Qualitätszentrum (IQZ) Kaiserslautern Der Bundesminister für Digitales und Verkehr Volker Wissing wird das KI-Zentrum gemeinsam mit der rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerin, Daniela Schmitt (beide FDP) und dem Geschäftsführenden Direktor des DFKI Kaiserslautern, Andreas Dengel eröffnen. DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz in Dresden + 17.00 Rede des Bundeskanzlers beim Wahlkampfauftakt der SPD Sachsen ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 22. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 IRL: Ryanair, Q1-Zahlen 13:00 USA: Verizon Communications, Q2-Zahlen 22:00 USA: Snap, Hauptversammlung 22:05 DEU: SAP, Q2-Zahlen (23.00 h Analystenkonferenz) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE NLD: NXP Semiconductors, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR CHN: Zentralbank, Zinsentscheid 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 6/24 11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 7/24 14:30 USA: CFNA-Index 6/24 ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 23. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 03:00 CHE: Logitech, Q1-Zahlen (Call 14.30 h) 06:00 FRA: Alstom, Q1-Umsatz 06:00 CHE: Givaudan, Halbjahreszahlen 06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Q2-Zahlen 07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Hella, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Amadeus Fire, Q2-Zahlen 07:00 FRA: Thales, Halbjahreszahlen 07:00 NLD: Randstad, Q2-Zahlen 07:00 NOR: Norsk Hydro, Q2-Zahlen 07:00 NLD: Akzo Nobel, Q2-Zahlen 07:30 SWE: Alfa Laval, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Compass Group, Q3-Umsatz 08:30 FIN: UPM Kymmene, Q2-Zahlen 12:00 USA: Spotify, Q2-Zahlen 12:00 USA: UPS, Q2-Zahlen 12:30 USA: General Motors, Q2-Zahlen 12:55 USA: Coca-Cola, Q2-Zahlen 13:00 USA: Philip Morris, Q2-Zahlen 13:30 USA: Lockheed Martin, Q2-Zahlen 16:30 CHE: Roche, ASRS Investor Event 17:45 FRA: LVMH, Halbjahreszahlen 17:45 CHE: Temenos Group, Q2-Zahlen 18:00 DEU: Flatexdegiro, Q2-Umsatz 18:00 NLD: ASM International, Halbjahreszahlen 22:00 USA: Texas Instruments, Q2-Zahlen 22:05 USA: Alphabet, Q2-Zahlen 22:05 USA: Visa, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Dassault Aviation, Q2-Zahlen USA: General Electric, Q2-Zahlen USA: Danaher, Q2-Zahlen USA: Tesla, Q2-Zahlen USA: Paccar, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsberiicht 7/24 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 6/24 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 6/24 (endgültig) 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 7/24 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 7/24 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 6/24 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 7/24 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: «Media Tech Day» beim Automobilzulieferer Mahle, Stuttgart ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 24. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: SGS, Halbjahreszahlen 06:45 NOR: Equinor, Q2-Zahlen 06:50 ESP: Banco Santander, Halbjahreszahlen 07:00 ITA: UniCredit, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: DWS, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Bank, Q3-Zahlen 07:00 FRA: Nexans, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: BNP Paribas, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Orange, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Forvia, Q2-zahlen 07:30 NLD: KPN, Halbjahreszahlen 07:30 FIN: Stora Enso, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Atoss Software, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Porsche AG, Q2-Zahlen 08:00 ESP: Repsol, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Easyjet, Q3-Zahlen 09:00 ESP: Endesa, Halbjahreszahlen 09:00 GBR: Aston Martin, Halbjahreszahlen 09:30 ESP: Iberdrola, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Flatexdegiro, Call zu den Q2-Zahlen 10:00 DEU: Südwest-Sparkassen, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Cherry, Hauptversammlung 12:30 USA: AT&T, Q2-Zahlen 13:00 USA: CME Group, Q2-Zahlen 14:00 DEU: Hochtief, Q2-Zahlen 17:45 FRA: Michelin, Halbjahreszahlen 17:45 FRA: Kering, Halbjahreszahlen 17:50 FRA: Carrefour, Halbjahreszahlen 19:00 DEU: Deutsche Börse, Q2-Zahlen 22:05 USA: IBM, Q2-Zahlen 22:10 USA: Ford Motor Co, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Intershop, Q3-Zahlen FRA: Remy Cointreau, Q1-Umsatz ITA: Saipem, Halbjahreszahlen LUX: Eurofins Sientific, Q2-Zahlen USA: International Paper, Q2-Zahlen USA: Boston Scientific, Q2-Zahlen USA: General Dynamics, Q2-Zahlen USA: Universal Music Group, Q2-Zahlen USA: Align Technology, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/24 (1. Veröffentlichung) 07:00 FIN: Erzeugerpreise 6/24 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 8/24 08:00 DEU: Die Konsumforschungsinstitute GfK und NIM stellen ihre monatliche Studie zum Konsumklima in Deutschland vor, Nürnberg 09:00 ESP: Erzeugerpreise 6/24 09:15 FRA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/24 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/24 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/24 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 6/24 (vorläufig) 15:45 USA: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/24 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Neubauverkäufe 6/24 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE HUN: Informelles Treffen der EU-Gesundheitsminister 1. Tag, Budapest USA: Israels Ministerpräsident hält Rede vor dem US-Kongress, Washington ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 25. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 01:30 KOR: SK Hynix, Q2-Zahlen 06:00 CHE: Bucher, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Vailant, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Lonza, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Julius Bär, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Nestle, Halbjahreszahlen (14.00 h Call) 07:00 CHE: Roche, Halbjahreszahlen 07:00 BEL: UCB, Q2-Zahlen 07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Renault, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Siltronic, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Nordex, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Vossloh, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Stellantis Q2-Zahlen 07:30 DEU: Takkt, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Aixtron, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Drägerwerk, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Befesa, Q2-Zahlen 07:30 AUT: Andritz, Q2-Zahlen 07:30 FRA: Accor, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Sanofi, Q2-Zahlen 08:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Halbjahreszahlen 08:00 FRA: Totalenergies, Halbjahreszahlen 08:00 AUT: Verbund, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Rentokil Initial, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Centrica, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Vodafone, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Unilever, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Anglo American, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Relx, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: British American Tobacco, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: AstraZeneca, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: LPKF, Halbjahreszahlen 09:00 DEU: Audi, Absatz- und Finanzzahlen 1. Halbjahr, Ingolstadt 09:30 JPN: Nissan Motor, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Hauptversammlung 11:00 DEU: Deutsche Bahn, Halbjahreszahlen (11.00 h Pk) 12:30 USA: Honeywell International, Q2-Zahlen 13:00 USA: American Airlines, Q2-Zahlen 13:00 USA: Nasdaq, Q2-Zahlen 13:45 USA: AbbVie, Q2-Zahlen 14:00 DEU: Deutsche Börse, Call zu den Q2-Zahlen 14:00 USA: Dow, Q2-Zahlen 17:45 FRA: Vinci, Halbjahreszahlen 17:45 FRA: EssilorLuxottica, Halbjahreszahlen 17:50 ITA: Enel, Halbjahreszahlen 18:00 FRA: Hermes, Halbjahreszahlen 18:00 FRA: Vivendi, Halbjahreszahlen 18:00 FRA: Saint-Gobain, Halbjahreszahlen 22:05 USA: Verisign Inc., Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Valeo, Halbjahreszahlen FRA: Air France-KLM, Q2-Zahlen FRA: Dassault Systemes, Halbjahreszahlen NLD: Euronext, Halbjahreszahlen USA: Southwest Airlines, Q2-Zahlen USA: Juniper Networks, Q2-Zahlen USA: Whirlpool, Q2-Zahlen USA: Harley-Davidson, Q2-Zahlen USA: Valero Energy, Q2-Zahlen USA: Weyerhaeuser Co, Q2-Zahlen USA: Northrop Grumman, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 SWE: Erzeugerpreise 6/24 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 7/24 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 7/24 10:00 EUR: Geldmenge M3 6/24 13:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheidung 14:30 USA: BIP Q2/24 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Privater Konsum Q2/24 (vorab) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 6/24 (vorab) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:00 BEL: Geschäftsklima 7/24 SONSTIGE TERMINE 08:30 DEU: BGH entscheidet über Anforderung an Werbung mit einer durchschnittlichen Sternebewertung, Karlsruhe 08:30 DEU: BGH-Entscheidung zur Erstattung von Verlusten bei unerlaubten Sportwetten erwartet, Karlsruhe 09:00 DEU: BGH verhandelt Urheberrechtsklage gegen Werbeblocker, Karlsruhe BRA: Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten, Rio de Janeiro ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 26. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Sulzer, Halbjahreszahlen 06:30 CHE: Holcim, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: BB Biotech, Q2-Zahlen 07:00 CHE: Vontobel, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Zehnder, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: BASF, Halbjahreszahlen (8.30 h Analystencall) 07:00 DEU: Wacker Chemie, Q2-Zahlen 07:00 FRA: Capgemini, Halbjahreszahlen 07:00 NLD: Signify, Q2-Zahlen 07:15 DEU: Osram, Halbjahreszahlen 07:20 FRA: Air Liquide, Halbjahreszahlen 07:30 BEL: Umicore, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Vallourec, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Bouygues, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Hensoldt, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Q2-Zahlen 07:30 ITA: EDF, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Traton, Q2-Zahlen 08:00 GBR: BT Group, Q1-Zahlen 08:00 SCO: Natwest, Halbjahreszahlen 08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: PSI Software, Hauptversammlung 13:00 USA: Colgate-Palmolive, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ITA: Eni, Halbjahreszahlen PRT: EDP Renovaveis, Q2-Zahlen USA: Bristol Myers Squibb, Q2-Zahlen USA: 3M, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 7/24 07:00 JPN: Frühindikatoren 5/24 (endgültig) 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 7/24 09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q2/24 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 6/24 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 7/24 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 7/24 12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 6/24 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 7/24 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Pk zur Konjunkturumfrage des Wirtschaftsverbands Industrieller Unternehmen Baden, Waldkirch 19:00 DEU: Diskussionsveranstaltung der «Zeit» mit Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), Hamburg HUN: Informelles Treffen der EU-Gesundheitsminister 2. Tag, Budapest ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 29. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: Philips, Halbjahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Imerys, Halbjahreszahlen ITA: Piaggio, Halbjahreszahlen LUX: Stabilus, Q3-Zahlen NLD: Heineken, Halbjahreszahlen USA: McDonald's, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 6/24 11:00 BEL: BIP Q2/24 (1. Veröffentlichung) 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 7/24 SONSTIGE TERMINE DEU: Verkündungstermin im Rechtsstreit in der Drogeriefamilie Müller, Ulm CHN: Fortsetzung im Abwicklungsverfahren gegen chinesischen Immobilienbauer Country Garden, Hongkong 09:30 LUX: EuGH-Urteil zum Schutz von Pauschalreisenden bei Insolvenz des Reiseveranstalters, Luxemburg 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Corona-Beihilfen Österreichs zugunsten von Austrian Airlines, Luxemburg 09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Meldepflicht bei potenziell aggressiven grenzüberschreitenden Steuerplanungsgestaltungen, Luxemburg 09:30 LUX: EuGH-Urteil zur gerichtlichen Zuständigkeit für Klage gegen inländischen Reiseveranstalter, Luxemburg 09:30 LUX: EuGH-Urteil zum Bezug des Mindesteinkommens in Italien, Luxemburg ----------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi