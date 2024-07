Aktien Europa Schluss: Weitere Verluste - Zahlen und ZEW enttäuschen

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Dienstag weitere Verluste verzeichnet. Neben enttäuschenden Geschäftszahlen aus dem Versicherungs- und Rohstoffsektor belasteten die überraschend schwachen ZEW-Konjunkturerwartungen aus Deutschland. Doch immerhin setzten sich die wichtigsten Indizes nach der Handelseröffnung in New York von ihren Tagestiefs etwas ab.

Zum Schluss verlor der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 0,71 Prozent auf 4.947,83 Punkte. Der Pariser Cac 40 sank um 0,69 Prozent auf 7.580,03 Punkte. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,22 Prozent auf 8.164.90 Punkte nach unten. Der Swiss Market Index (SMI) sank um 0,15 Prozent auf 12.260,93 Punkte./gl/he