Auslandsflüge im ersten Halbjahr 3,1 Prozent billiger als im Vorjahreszeitraum

Berlin (Reuters) - Nach deutlichen Preissteigerungen im Vorjahr kommen Urlauber wieder etwas günstiger an Auslandsflüge.

Diese verbilligten sich von Januar bis Juni gegenüber dem Vorjahreshalbjahr um 3,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mitteilte. Betrachtet man die Preise bei internationalen Flügen in der Economy-Class, verbilligten sich die Tickets nach Mittelamerika deutlich: Hier zahlten Passagiere im ersten Halbjahr 2024 rund 15,8 Prozent weniger als noch im Vorjahreszeitraum. Aber auch Flugtickets nach Asien und Australien (minus 12,3 Prozent), nach Nordamerika (minus 7,4 Prozent) oder Südamerika (minus 3,8 Prozent) waren im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023 günstiger.

Preissteigerungen gab es dagegen bei Economy-Flugtickets nach Afrika (plus 4,1 Prozent) und ins europäische Ausland (plus 2,7 Prozent). Insgesamt bleiben die Preise für internationale Flugscheine seit Ende der Corona-bedingten Reisebeschränkungen auf einem vergleichsweise hohen Niveau: Internationale Flüge waren im ersten Halbjahr 2024 um 20,9 Prozent teurer als im ersten Halbjahr 2022. Nahezu unverändert waren in der ersten Jahreshälfte 2024 die Preise für Inlandsflugtickets in der Economy Class (plus 0,2 Prozent) gegenüber dem ersten Halbjahr 2023.

