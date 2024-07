Börse Frankfurt-News: Index kommt kaum vom Fleck (Scale-Marktbericht)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Mit der DAX-Entwicklung kann der Scale-Index nicht mithalten. Doch einzelne Unternehmen glänzen mit üppigen Kursgewinnen, etwa The Platform Group. Nach der Übernahme verlässt Vectron das Segment.

16. Juli 2024. Die Halbjahresbilanz für das Kleinstwertesegment Scale ist mau: Mit 1.191 Punkten schloss der Scale All Share die ersten sechs Monate kaum verändert zum Jahresanfang ab. Der DAX kletterte im selben Zeitraum hingegen um knapp 9 Prozent nach oben. Damit reiht sich das Scale-Segment ein in die weiterhin unterdurchschnittliche Entwicklung von Small- und Midcaps. Der MDAX hat in den ersten sechs Monaten sogar verloren, der SDAX legte um magere 2,5 Prozent zu.

Zuletzt konnte der Scale All Share etwas aufholen und steht am Dienstagmorgen bei 1.206 Punkten. An Scale-Mitgliedern mit sehr guter Entwicklung mangelt es weiter nicht: Top-Performer auf Zwölfmonatssicht sind derzeit die Filmproduktionsfirma Pantaflix (DE000A12UPJ7), Kassensystemanbieter Vectron Systems (DE000A0KEXC7) und das Softwareunternehmen The Platform Group (DE000A2QEFA1) mit Kurszuwächsen um 100 Prozent. Ebenfalls gut da stehen die Verve Group (ehemals Media and Games Invest) (SE0018538068), Rigsave (IT0005526295) und die Deutsche Rohstoff AG (DE000A0XYG76) mit einem Plus von 88 Prozent, 68 Prozent und 44 Prozent seit Juli 2023. Das Schlusslicht bilden Publity, Cliq Digital und EV Digital Invest.

The Platform Group: Erfolg auch am Anleihemarkt

The Platform Group hat Anfang des Monats eine Anleihe platziert, und das mit Erfolg: Die Zeichnungsfrist konnte vorzeitig beendet und das Volumen aufgestockt werden. Dem Analysehaus Montega zufolge zeigt das sehr große Interesse, dass die Kapitalmarkt-Story nun eine breitere Investorenschaft erreicht und überzeugt. Mit den zugeflossenen 30 Millionen Euro habe das Unternehmen zudem nun ausreichend finanziellen Spielraum für weitere Zukäufe. Montega rät weiter zum Kauf und sieht die Aktie bei 13 Euro (aktuell 8,86) als fair bewertet an. The Platform Group war über fashionette an die Börse gekommen und konzentriert sich auf die Übernahme digitaler Marktplätze. Deren Software wird auf die Platform-Group-Lösung umgestellt. Jüngste Akquisition: die Plattform für Fahrradteile Jungherz.

++++

Aus für Vectron im Oktober

Die Übernahme von Vectron durch die US-amerikanische Shift4-Gruppe führt - wie erwartet - zum Ende der Vectron-Börsennotiz. Letzter Handelstag ist der 30. September. Der Kurs war nach Bekanntgabe des Angebots auf den Übernahmepreis von 10,50 Euro gesprungen. Anfang des Jahres waren es noch knapp 6 Euro, Anfang 2023 4 Euro. Auch das ehemalige Scale-Mitglied EQS Group war übernommen worden, und zwar von einem Unternehmen des US-Finanzinvestors Thoma Bravo.

++++

Formycon: US-Zulassung beflügelt

Ein Schub nach oben erhielt zuletzt Formycon (DE000A1EWVY8), der Entwickler von Biosimilars, also biopharmazeutischer Nachfolgeprodukte. Ende Juni erhielt Formycon von der US-Zulassungsbehörde FDA grünes Licht für ein Medikament zur Behandlung von Makula- und anderen schweren Augenerkrankungen (FYB203). "Die FDA-Zulassung ist ein weiterer bedeutender Meilenstein auf unserem Weg zum führenden Pure-Play-Biosimilar-Entwickler", erklärte CEO Stefan Glombitza. Nach nur noch 38 Euro im April kostet die Aktie jetzt wieder 54,60 Euro.

Cantourage profitiert von Cannabis-Legalisierung

Cannabis-Anbieter Cantourage (DE000A3DSV01) meldete einen Umsatzsprung für das erste Halbjahr. Der Umsatz stieg gegenüber 2023 um 52 Prozent auf 17 Millionen Euro. "Insbesondere die Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland hat uns in die Hände gespielt", kommentierte CEO Philip Schetter. Cantourage geht davon aus, dass es auch in den kommenden Monaten und Jahren immer mehr Cannabis-Patient*innen in Deutschland, Großbritannien und weiteren europäischen Ländern geben wird. An der Börse hat sich das bislang noch nicht niedergeschlagen: Die Aktie tendiert seit Monaten seitwärts und kostet mit aktuell 6,80 Euro in etwa so viel wie zu Jahresanfang.

Cliq Digital: Noch eine Gewinnwarnung

Von Cliq Digital kommen weiter schlechte Nachrichten: Auf der Grundlage vorläufigen Halbjahreszahlen hat das Unternehmen die Umsatz- und Gewinnprognose für das Gesamtjahr gekappt. Am Geschäftsmodell des Düsseldorfer Streaming-Anbieters gibt es seit einiger Zeit Zweifel, nach einem deutlichen Umsatz- und Ebitda-Rückgang im ersten Quartal hatte sich der Kurs innerhalb kurzer Zeit halbiert auf 8,40 Euro. Jetzt sind es sogar nur noch 5,63 Euro. Cliq bietet abobasierte Streamingdienste für Filme & Serien, Musik, Hörbücher, Sport und Spiele.

++++

Meist gehandelte Scale-Aktie auf Xetra und Börse Frankfurt war im Juni mit weitem Abstand Vectron Systems (22,4 Millionen Euro), gefolgt von Formycon (10 Millionen Euro), 2G Energy (8,5 Millionen Euro), Deutsche Rohstoff (7,5 Millionen Euro) und der Datagroup (4,8 Millionen Euro). Seit Jahresanfang steht 2G vorne, vor Cliq Digital, Formycon, Datagroup und Deutsche Rohstoff.

++++

Von Anna-Maria Borse © 16. Juli 2024, Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)