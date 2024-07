Devisen: Euro kaum bewegt vor Konjunkturdaten aus Deutschland und den USA

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag weiter nahe der runden Marke von 1,09 US-Dollar bewegt. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0899 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0907 Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9168 Euro.

Im Fokus stehen Konjunkturdaten aus den USA und aus Deutschland. Am späten Vormittag werden die vom Forschungsinstitut ZEW erhobenen Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten veröffentlicht. Die Komponente der ZEW-Wachstumserwartungen dürfte nach elf Anstiegen in Folge leicht zurückgegangen sein, schrieben die Experten der Bank Unicredit. Dies würde keinen Wendepunkt im Konjunkturzyklus markieren, sondern sei vor dem Hintergrund der starken Verbesserung seit letztem Sommer zu sehen.

In den USA werden am Nachmittag Angaben zu den Einzelhandelsumsätzen und den Einfuhrpreisen, jeweils für den Monat Juni, veröffentlicht. Letztere beeinflussen tendenziell auch die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Aber auch die Entwicklung im Einzelhandel wird wegen der hohen Bedeutung des Konsums für die Wirtschaft in den Vereinigten Staaten stark von der Fed beachtet./la/jsl/jha/