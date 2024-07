dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabil erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABIL ERWARTET - Nach dem schwächeren Wochenstart dürfte sich im Dax am Dienstag zunächst wenig tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montagmorgen rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start nahezu unverändert auf 18.588 Punkte. Von der Wall Street kommt trotz weiterer Rekorde im Dow Jones Industrial und S&P 500 kein frischer Schwung. Die Tageshochs fielen hier etwa mit dem europäischen Handelsende zusammen, und anschließend schmolzen die Gewinne merklich ab.

USA: - DOW SETZT REKORDJAGD FORT - Die Anleger am US-Aktienmarkt haben am Montag erneut Rekorde gefeiert. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte nach der Bestmarke vom Freitag noch eine Schippe drauf. Er behauptete am Ende ein Plus von 0,53 Prozent auf 40.211,72 Punkte. Ähnlich sah es beim marktbreiten S&P 500 aus, der sich 0,28 Prozent fester mit 5.631,22 Punkten aus dem Handel verabschiedete. Dagegen blieb der technologielastige Nasdaq 100 unter seinem vor wenigen Tagen erreichten Höchststand. Er gewann 0,27 Prozent auf 20.387,88 Zähler.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben auch am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Nach der Feiertagspause am Vortag legte der japanische Leitindex Nikkei 225 in Tokio zuletzt um 0,2 Prozent zu. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der Börsen in Shanghai und Shenzhen gewann ebenfalls 0,2 Prozent. In Hongkong büßte der Hang-Seng-Index hingegen rund 1,4 Prozent ein.

DAX 18590,89 -0,84% XDAX 18563,86 -0,82% EuroSTOXX 50 4983,11 -1,19% Stoxx50 4526,91 -1,11% DJIA 40211,72 0,53% S&P 500 5631,22 0,28% NASDAQ 100 20386,88 0,27%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 132,01 0,11%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0892 -0,02 USD/Yen 158,70 0,37 Euro/Yen 172,85 0,36

ROHÖL:

Brent 84,62 -0,23 USD WTI 81,63 -0,28 USD

