EQS-Adhoc: Vorstand der A.H.T. Syngas Technology N.V. beschließt Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts

EQS-Ad-hoc: A.H.T Syngas Technology N.V. / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Vorstand der A.H.T. Syngas Technology N.V. beschließt Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts



16.07.2024 / 17:47 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





16. Juli 2024

A.H.T. Syngas Technology N.V.

______________________________________________________________

Vorstand der A.H.T. Syngas Technology N.V. beschließt Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts

Der Vorstand der A.H.T. Syngas Technology N.V. ("A.H.T."), mit Sitz in Amsterdam, Niederlande, (ISIN NL0010872388, WKN A12AGY) hat auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 31. August 2021 eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen. Im Wege einer Privatplatzierung sollen bis zu 5% des Kapitals als neue Aktien zum Preis von 18 Euro pro Aktie ausgegeben werden.

Diese Kapitalerhöhung soll das Geschäft und die Handlungsmöglichkeiten der A.H.T. bei dem Wachstum der Firma und der Vorfinanzierung der gestarteten Projekte auf den wachsenden Markt der aus Synthesegas zu gewinnenden grünen Gase wie Wasserstoff und CO2-freie Energieerzeugung stärken.

Mitteilende Person:

Gero Bernhard Ferges

Vorstandsvorsitzender

A.H.T. Syngas Technology N.V.

Domicile: Schimmelt 2-16

5611 ZX Eindhoven

Phone: +49 (0) 2206 95190-10

Fax: +49 (0) 2206 95190-11

Mail: info@aht-syngas.com



Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Disclaimer:

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) No 596/2014. Die Veröffentlichung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, den einzelnen Bundesstaaten und dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada oder Japan bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf, noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung, von Aktien der A.H.T. Syngas Technology N.V. in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung. Die hier genannten Aktien sind nicht nach dem US Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der ‚Securities Act‘) registriert worden und eine solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden.

Über A.H.T. Syngas Technolgy N.V.

A.H.T. Syngas Technology N.V. ist ein in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Basic Board) einbezogenes Unternehmen, das klimaförderliche dezentrale Biomassekraftwerke plant und errichtet. Zugrunde liegt das sogenannte Doppelfeuerverfahren zur Synthesegasherstellung, das eine hocheffiziente Energieerzeugung ermöglicht. Mit seinen innovativen und nachhaltigen Lösungen trägt AHT zur Gestaltung der globalen Energiewende und der Verringerung von Treibhausgasemissionen bei.

WKN: A12AGY

ISIN: NL0010872388

www.aht-syngas.com

16.07.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: A.H.T Syngas Technology N.V. Schimmelt 2-16 5611 ZX Eindhoven Niederlande Telefon: +49 (0)2206 / 95 190 - 0 E-Mail: info@aht-cleantec.com Internet: www.aht-cleantec.com ISIN: NL0010872388 WKN: A12AGY Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart EQS News ID: 1947501

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1947501 16.07.2024 CET/CEST