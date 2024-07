Ölpreise gefallen - Sorgen um Chinas Wirtschaft belasten

LONDON/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag gefallen. Am Vormittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 84,22 US-Dollar. Das waren 63 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im August fiel um 66 Cent auf 81,24 Dollar.

Derzeit lasten vor allem Sorgen um die chinesische Wirtschaft auf den Ölpreisen. Zuletzt hatten chinesische Wirtschaftsdaten enttäuscht. Eine schwächelnde Wirtschaft dämpft auch die Nachfrage nach Rohöl.

Die trübe Stimmung an den Aktienmärkten belastet die Ölpreise ebenfalls. Dort verunsicherte das gescheiterte Attentat auf US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump vom Wochenende die Anleger./jsl/la/mis