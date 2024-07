Pressestimme: 'Volksstimme' zu Maßregelung Orbans

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Maßregelung Orbans:

"Mit seiner 'Friedensmission' hat Orban sein Ego gestreichelt und weltweit für Furore gesorgt. Ob sein freches Vorpreschen letztlich eine Luftnummer war oder doch irgendwie zum Frieden in der Ukraine beiträgt, bleibt noch unklar. Auf jeden Fall ist die ungarische Ratspräsidentschaft gelaufen. Statt ergebnisschwerer Runden mit Staatschefs und EU-Kommissaren wird es bis zum Jahresende in Ungarn nur Treffen im politischen Kleinformat geben. Denn nun hat die EU-Chefin durchgegriffen. Ursula von der Leyen und ihr Spitzenpersonal zeigen Orban die kalte Schulter. Auch verschiedene Mitgliedsstaaten behandeln den Ungarn inzwischen wie einen politischen Aussätzigen. Bezeichnend für Brüsseler Tempo ist, dass Orban in aller Ruhe um die Welt jetten kann, ehe die Kommission tätig wird. Erst der Termindruck zwingt zum Handeln: Morgen will sich von der Leyen erneut zur Kommissionspräsidentin wählen lassen. Davor muss jeder Schmutzfleck auf dem Teppich weg."/yyzz/DP/nas