US-Anleihen: Leichte Kursverluste

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch einen kleinen Teil ihrer Vortagesgewinne wieder eingebüßt. Insgesamt hielten sich die Bewegungen am Markt in Grenzen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel um 0,03 Prozent auf 111,30 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere betrug 4,16 Prozent.

Robuste Konjunkturdaten bewegten die Kurse kaum. Die Industrieproduktion war im Juni stärker gestiegen als erwartet. Der Einbruch der Produktion im Verarbeitenden Gewerbe, der Anfang 2022 einsetzte, scheine nun zwar vorbei zu sein, schrieb Analyst Oliver Allen von Pantheon Macroeconomics. Der Experte bezweifelt aber, dass dieses weiterhin so schnell wachsen wird wie im zweiten Quartal, auch weil dort die Stimmungsumfragen weiterhin gedämpft seien.

Ansonsten steht weiterhin die Frage im Raum, wann die Notenbank Fed die Zinsen senken wird. Denn die Teuerung ist zwar wieder deutlich gesunken, hat sich zuletzt aber als hartnäckig erweisen. Damit richtete sich der Fokus auf Reden der Fed-Vertreter Thomas Barkin und Christopher Waller. Beide Notenbanker äußerten sich aber zum Zinspfad nicht eindeutig.

Notenbankdirektor Waller sagte, die Wirtschaft nähere sich zwar einem Punkt, an dem die Fed die Kreditkosten senken könne. Er wolle aber "etwas mehr Beweise" dafür sehen, dass sich die Inflation auf einem nachhaltigen Abwärtspfad befinde. Laut Barkin, dem Präsidenten der regionalen Notenbank von Richmond, ist die Geschwindigkeit, in der die Preissteigerungen jüngst abgenommen haben, zwar ermutigend. Er wolle jedoch immer noch nach weiteren Beweisen dafür suchen, dass dieser Trend auch anhalte./la/jsl/he