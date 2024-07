dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Gewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Nach drei Tagen Korrektur dürfte der Dax am Donnerstag mit leichten Gewinnen starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 18.472 Punkte. Bei 18.347 Punkten hatte er am Mittwochmittag seine 21-Tage-Durchschnittslinie verteidigt, nach einem Wochenminus von zwischenzeitlich mehr als zwei Prozent. Die Wall Street bietet unterdessen weiter ein gemischtes Bild. Während der Dow Jones Industrial seine Rekordjagd fortsetzte, rissen die Indizes der Technologiebörse Nasdaq im Chart eine Kurslücke nach unten auf.

USA: - DOW SETZT REKORDJAGD FORT - Die Umschichtungen der Anleger innerhalb des US-Aktienmarktes gehen weiter. Der Leitindex Dow Jones Industrial setzte am Mittwoch seine Rekordjagd fort und kletterte deutlich über die Marke von 41.000 Punkte. Er schloss 0,59 Prozent fester mit 41.198,08 Punkten. Damit verringerte er seinen seit Jahresbeginn deutlichen Rückstand auf die anderen Indizes weiter. Am Vortag hatte der Dow mit plus 1,85 Prozent den größten Tagesgewinn seit Anfang Juni eingefahren.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Tokio sank der japanische Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 2,2 Prozent. Die Schwäche an den US-Technologiebörsen setzte sich dort fort. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der Börsen in Shanghai und Shenzhen gewann in China hingegen 0,1 Prozent. In Hongkong legte der Hang-Seng-Index ebenfalls leicht um 0,2 Prozent zu.

DAX 18437,30 -0,44% XDAX 18434,07 -0,79% EuroSTOXX 50 4891,46 -1,14% Stoxx50 4472,69 -0,74% DJIA 41198,08 0,59% S&P 500 5588,27 -1,39% NASDAQ 100 19799,14 -2,94%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 132,45 -0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0933 -0,06% USD/Yen 156,43 0,13% Euro/Yen 171,03 0,09%

ROHÖL:

Brent 85,45 0,37 USD WTI 83,41 0,56 USD

/jha/