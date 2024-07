Israels-Armee: Rund 20 Hamas-Terroristen in Gaza getötet

GAZA (dpa-AFX) - Israels Armee hat nach eigenen Angaben im Gazastreifen bei einem Angriff rund 20 Mitglieder der islamistischen Hamas getötet. Sie hätten dem Bataillon der Terrorgruppe im Flüchtlingsviertel Al-Schati angehört, teilte das Militär mit. Unter den Getöteten seien auch Terroristen, die am Massaker in Israel am 7. Oktober beteiligt gewesen seien. Zudem töteten Soldaten den Angaben nach einen Scharfschützen, der in der vergangenen Woche einen israelischen Soldaten erschossen haben soll.

Israels Armee teilte außerdem mit, bei einem weiteren Angriff den Kommandeur der Marine des Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ) getötet zu haben. Er sei in der Stadt Gaza getroffen worden. Die Angaben des Militärs ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Kämpfe auch in Rafah

Den Angaben nach dauert auch der israelische Einsatz in der Stadt Rafah im Süden des Küstengebiets an. "Mehrere Terroristen wurden eliminiert", hieß es vom Militär dazu. Einwohner bestätigten israelische Angriffe auf Ziele in dem Ort nahe der Grenze zu Ägypten.

Nach Darstellung der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde wurden innerhalb der vergangenen 24 Stunden bei israelischen Angriffen mindestens 54 Palästinenser im Gazastreifen getötet. Insgesamt kamen demnach seit Kriegsbeginn mindestens 38.848 Menschen ums Leben, weitere 89.459 Menschen seien verletzt worden. Auch diese Angaben, die nicht zwischen Zivilisten und Kämpfern unterscheiden, lassen sich derzeit nicht unabhängig verifizieren./cir/DP/men