Pressestimme: 'Neue Presse' zu Elon Musks Firmenumzug nach Texas

COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zu Elon Musks Firmenumzug nach Texas:

"Der Kulturkampf in den USA hat nicht nur Politik, Wissenschaft und Gesellschaft, sondern auch die Wirtschaft erfasst. Die Spaltung des Landes schreitet anscheinend in sämtlichen Bereichen voran. (.) Immer wieder hatte Musk zuvor gegen die für Inklusion und Diversität streitende "Woke-Bewegung" gehetzt. Im konservativen Texas, wo eine Anti-Woke-Haltung weit verbreitet ist, dürfte er sich wohlfühlen. Zumal dort eine neue Börse für Turbokapitalisten entstehen soll - quasi als Gegenmodell zur New Yorker Wall Street, die gerade manche erzkonservative Branchen etwa mit Diversitäts-Vorgaben nervt."/yyzz/DP/nas