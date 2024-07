TAGESVORSCHAU: Termine am 18. Juli 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 18. Juli 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Bossard, Halbjahreszahlen 06:30 CHE: Rieter, Halbjahreszahlen 06:30 CHE: VAT, Halbjahreszahlen 06:45 CHE: ABB, Q2-Zahlen 07:00 CHE: Novartis, Halbjahreszahlen 07:00 FIN: Nokia, Q2-Zahlen 07:00 SWE: Husqvarna, Q2-Zahlen 07:00 SWE: Volvo Cars, Q2-Zahlen 07:20 SWE: Volvo AB, Q2-Zahlen 08:00 GBR: 3i Group, Q2-Umsatz 08:00 GBR: Anglo American, Q2-Umsatz 13:00 USA: Abbott Laboratories, Q2-Zahlen 22:00 USA: Netflix, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE AUT: Bawag Group, Q2-Zahlen CHE: Georg Fischer, Halbjahreszahlen NOR: Telenor, Q2-Zahlen NOR: Schibsted, Q2-Zahlen SWE: Telia Company AB, Q2-Zahlen SWE: SKF, Q2-Zahlen USA: KeyCorp, Q2-Zahlen USA: Blackstone, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Handelsbilanz 6/24 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 6/24 08:00 DEU: Außenhandel (Detailergebnisse), 5/24 08:00 DEU: Baugenehmigungen, 5/24 08:00 EUR: Acea Kfz-Erstzulassungen 6/24 08:00 GBR: Arbeitslosenquote 5/24 08:00 CHE: Im- und Exporte 6/24 10:00 POL: Industrieproduktion 6/24 10:00 POL: Erzeugerpreise 6/24 14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 Uhr Pk) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Philadelphia Fed Outlook 7/24 16:00 USA: Frühindikator 6/24 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Online-Pk EY zu Trendbarometer Immobilienanlagen der Assekuranz 2024 10:30 DEU: Bayerischer Verfassungsgerichtshof verkündet Entscheidung über AfD-Klage gegen die Haushaltsaufstellung 2022, München 11:00 DEU: Online-Pk Bundesverband WindEnergie zu Status des Windenergieausbaus im Land - 1. Halbjahr 2024 u.a. mit Bärbel Heidebroek, Präsidentin, Bundesverband WindEnergie BWE, Berlin DEU: Pk und Eröffnung des «Energiecampus'» zur Technologiepartnerschaft Siemens und Stadtwerke Stuttgart (auch online) + 16.15 Pk CHN: Drittes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas endet, Peking CHN: China hört EU-Branntwein-Hersteller in laufender Anti-Dumping-Ermittlung an GBR: Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft, Woodstock USA: Sicherheitskonferenz Aspen Security Forum im Bundesstaat Colorado geht weiter

