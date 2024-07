Trumps Sohn Don Jr.: Mein Vater hat ein Löwenherz

MILWAUKEE (dpa-AFX) - Der Sohn des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump preist nach dem Attentat am Wochenende den Mut seines Vaters. "Was war also der Instinkt meines Vaters, als sein Leben auf dem Spiel stand? Nicht zu kuschen, nicht aufzugeben", sagte Don Trump Jr. beim Parteitag der Republikaner in Milwaukee. Sein Vater habe der ganzen Welt gezeigt, dass der nächste amerikanische Präsident ein "Löwenherz" habe.

Ein Schütze hatte am Samstag auf einer Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat Pennsylvania das Feuer eröffnet. Ein Besucher starb, zwei weitere wurden schwer verletzt. Ex-Präsident Trump wurde am Ohr verwundet. Während der Rede von Trumps Sohn in Milwaukee wurde auf den Bildschirmen das Foto gezeigt, das den 78-Jährigen mit blutverschmierter Wange und ausgestreckter Faust vor einer US-Flagge zeigt.

Trump Jr.: Werden mit unserer Stimme kämpfen

"Wir werden kämpfen, wir werden kämpfen, wir werden mit unserer Stimme kämpfen. Wir werden mit unseren Ideen kämpfen", sagte Trump Jr. mit Blick auf die Präsidentenwahl im November. "Und am 5. November werden wir mit unserer Stimme kämpfen."

Trumps Sohn erinnerte in seiner Rede an den getöteten Feuerwehrmann. Man habe "einen amerikanischen Helden" verloren. "Wir wünschten, er wäre heute Abend bei uns. Aber sein Andenken wird für immer in den Herzen seiner Familie, seiner Gemeinde und der Nation, die er liebte, weiterleben." Das Publikum rief den Namen des getöteten Mannes./nau/DP/zb