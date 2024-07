Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax sinkt am Ende einer schwachen Woche weiter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zum Ende einer bislang schwachen Woche hat der Dax am Freitag etwas weiter nachgegeben. Angesichts negativer Impulse aus den USA fiel der deutsche Leitindex um 0,43 Prozent auf 18.275 Punkte. Mit einem Wochenminus von aktuell 2,5 Prozent ist das Börsenbarometer inzwischen wieder in seine Handelsspanne vom Juni zurückgefallen, nachdem es vor einer Woche noch einen Chartausbruch nach oben versucht hatte.

Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es am Freitag um 0,61 Prozent auf 25.432 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,24 Prozent.

In New York bleiben vor allem die Technologiewerte im Korrekturmodus. Am Donnerstag nun kam aber auch der Leitindex Dow Jones Industrial nach zwischenzeitlicher Fortsetzung seiner Rekordjagd deutlich zurück./la/mis