Bund prüft Gewinnausschüttung bei Toll Collect

BERLIN (dpa-AFX) - Das Verkehrsministerium erwägt eine Millionen-Ausschüttung des Lkw-Mautbetreibers Toll Collect an den Bund. Man prüfe derzeit ergebnisoffen das Vergütungsmodell und eine Gewinnausschüttung in Höhe von 75 Millionen Euro im kommenden Jahr, sagte eine Ministeriumssprecherin in Berlin. Der Bund ist seit 2018 alleiniger Gesellschafter des Unternehmens, das seit Jahren das Lkw-Mautsystem auf den deutschen Autobahnen und Bundesstraßen betreibt.

Das Magazin "Der Spiegel" berichtete unter Berufung auf einen Bericht des Bundesrechnungshofs, dass Toll Collect für 2023 einen "Liquiditätsbestand" von 109 Millionen Euro erwarte und in diesem Jahr von 148 Millionen Euro./sam/DP/nas