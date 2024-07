DAX-FLASH: Kaum Bewegung nach schwacher Woche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zum Ende einer bislang schwachen Woche dürfte sich im Dax am Freitag zunächst wenig tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start wenige Punkte tiefer auf 18.348 Punkte. Mit einem Wochenminus von gut zwei Prozent ist der Dax wieder in seine Handelsspanne vom Juni zurückgefallen, nachdem er vor einer Woche noch einen Chartausbruch nach oben versucht hatte.

An der Wall Street bleiben vor allem die Technologiewerte im Korrekturmodus. Tags zuvor kam aber auch der Dow Jones Industrial nach zwischenzeitlicher Fortsetzung seiner Rekordjagd deutlich zurück. Auf Wochensicht liegt er aber noch 1,7 Prozent im Plus, während der Nasdaq 100 über 3 Prozent verlor. Von seinem Höchststand in der Vorwoche entfernte er sich schon fast 5 Prozent./ag/stk