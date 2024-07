dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 19.07.2024 - 17.00 Uhr

ROUNDUP: Globale Computerprobleme - Krankenhäuser, Flugverkehr, Banken betroffen

REDMOND - Computerprobleme führen weltweit zu weitreichenden Störungen. In Deutschland mussten unter anderem die Flughäfen Berlin und Hamburg zu Ferienbeginn zeitweise den Betrieb einstellen. Auch in anderen Ländern wurde laut Medienberichten neben dem Luftverkehr auch der Betrieb von Banken und Krankenhäusern gestört.

EZB-Ratsmitglieder deuten weitere Zinssenkungen an

FRANKFURT - Einen Tag nach den geldpolitischen Beschlüssen der Europäischen Zentralbank (EZB) haben Ratsmitglieder weitere Zinssenkungen im Lauf des Jahres angedeutet. Die aktuellen Markterwartungen für künftige Zinsentscheidungen erscheinen "ziemlich vernünftig", sagte der französische Notenbankchef und EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau am Freitag dem Fernsehsender BFM Business.

ROUNDUP 2: Steht Biden-Rückzug bevor? Druck auf Präsidenten immens

WASHINGTON/MILWAUKEE - Im US-Wahlkampf mehren sich die Anzeichen, dass der demokratische Präsident Joe Biden womöglich aus dem Rennen um eine zweite Amtszeit aussteigen könnte. Angesichts von enormem Druck aus der eigenen Partei schließt der 81-Jährige einen Rückzug Medienberichten zufolge nicht mehr kategorisch aus. Auch die allererste Reihe der Demokraten soll mittlerweile versucht haben, Biden zum Rückzug zu bewegen. Als möglicher Ersatz ist in den vergangenen Wochen Bidens Stellvertreterin Kamala Harris mehr und mehr in den Fokus gerückt.

Gesamtmetall-Chef für Rente mit 70 bei Bürojobs

BERLIN - Der Chef des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall, Stefan Wolf, hält einen Renteneintritt erst mit 70 Jahren für Menschen mit Schreibtischjobs für zumutbar. Das machte er im SWR-Videopodcast "Zur Sache - intensiv" deutlich. "Ein Fabrikarbeiter, der sehr hart arbeitet, wird nicht bis 70 arbeiten können, aber jemand, der in einem Büro sitzt, der wird bis 70 arbeiten können", sagte er. Damit bekräftigte er frühere Forderungen nach einem späteren Renteneintrittsalter.

Exporte der Elektroindustrie schrumpfen kräftig

FRANKFURT - Die deutsche Elektro- und Digitalindustrie leidet unter einer schwächelnden Nachfrage aus dem Ausland. Im Mai schrumpften die Exporte um 7,6 Prozent auf 18,7 Milliarden Euro, wie der Branchenverband ZVEI in Frankfurt mitteilte. "Nach dem vorherigen zwischenzeitlichen Anstieg im April bedeutet der jüngste neuerliche Lieferrückgang, dass sich die Erholung im Elektro-Außenhandel weiterhin hinauszögert", sagte ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann. Von Januar bis Mai 2024 summierten sich die Ausfuhren der wichtigen Industriebranche auf 102,9 Milliarden Euro, ein Minus von 2,9 Prozent.

ROUNDUP: Großbritannien nimmt Finanzierung von UNRWA wieder auf

LONDON - Großbritannien will die Finanzierung des Palästinenserhilfswerks UNRWA wieder aufnehmen. Wie das Außenministerium in London mitteilte, sollen 21 Millionen Pfund (knapp 25 Millionen Euro) an Hilfsgeldern freigegeben werden für die Arbeit der UN-Organisation im Gazastreifen und die Bereitstellung von Grundversorgung in der Region.

Deutschland: Rückgang der Erzeugerpreise schwächt sich ab

WIESBADEN - In Deutschland hat sich der Rückgang der Erzeugerpreise im Juni weiter abgeschwächt. Im Jahresvergleich sanken die Produzentenpreise um 1,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Im Vormonat Mai hatte der Rückgang 2,2 Prozent betragen und im April 3,3 Prozent.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl