ROUNDUP: Flughafen Düsseldorf von IT-Störung betroffen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Eine weltweite IT-Störung betrifft auch den Flughafen in Düsseldorf. Das bestätigte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage. Welche Auswirkungen die Störung auf den Flugverkehr am größten Flughafen in Nordrhein-Westfalen hat, war zunächst unklar.

Ein Sprecher des Flughafens sagte der dpa: "Wir können bestätigen, dass es aufgrund einer IT-Störung aktuell zu Beeinträchtigungen bei den Check-in- und Boarding-Prozessen von Eurowings kommt. Daher werden die Abflüge der Airline derzeit manuell eingecheckt." Eine Sprecherin von Eurowings hatte bereits zuvor IT-Probleme bei der Fluggesellschaft bestätigt./jgl/DP/nas