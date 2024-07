ROUNDUP: Trump gedenkt des Toten des Attentats und küsst Feuerwehrhelm

MILWAUKEE (dpa-AFX) - Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat bei seiner großen Rede beim Parteitag in Milwaukee an den bei dem Attentat vor knapp einer Woche getöteten Mann erinnert. Trump küsste den Helm des ehemaligen Feuerwehrmannes, der bei der Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat Pennsylvania erschossen wurde. Auch die Jacke des Mannes war auf der Bühne zu sehen. "Er war unglaublich", sagte Trump. Er sei von allen respektiert worden.

Der 50-Jährige hat Behörden zufolge seine Frau und Tochter von den Kugeln abgeschirmt, als der Schütze das Feuer auf Trump eröffnete. Er wurde tödlich getroffen, zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Der Mann arbeitete als Werkzeugingenieur und hatte sich viele Jahre lang bei der Freiwilligen Feuerwehr engagiert, wie Medien berichteten.

Auf der Feuerwehrjacke, die auf der Bühne zu sehen war, stand auch der Name des Getöteten. Allerdings hatte der Nachname einen Rechtschreibfehler. US-Medien zufolge handelt es sich aber tatsächlich um die Jacke des ehemaligen Feuerwehrmannes. Das zeigt auch ein von der Freiwilligen Feuerwehr veröffentlichtes Foto der Jacke.

Ein Schütze hatte am Samstag - kurz vor Beginn des Parteitags der Republikaner - auf einer Wahlkampfveranstaltung in der Stadt Butler im Bundesstaat Pennsylvania das Feuer eröffnet. Er wurde von Sicherheitskräften getötet. Trump wurde am Ohr verletzt. Seitdem trägt er einen weißen Verband am Ohr. Der Vorfall war eine Eskalation im ohnehin schon aufgeheizten US-Wahlkampf./nau/DP/stk